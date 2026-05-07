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Penelope purjetas Leedus Galvės Taure regatil kolmandaks
Leedus Trakais 29.-31. mail peetud Galvės Taure regatil saavutas Eesti meeskond jahil Penelope (EST-2419) Platu 25 klassis kolmanda koha. Kokku osales arvestuses 16 meeskonda.
Saaremaa Merispordi Seltsi esindanud meeskonda juhtis Keith Luur, koos temaga kuulusid meeskonda Karl Lember, Joosep Laus, Ove Tamme ja Peeter Kaju.
Kuue sõidu kokkuvõttes kogus Penelope 17 punkti. Võidu saavutas Leedu jaht KARMA 11 punktiga ning teiseks tuli samuti Leedu meeskond Bestija 15 punktiga. Penelope lõpetas regati kahe sõiduvõiduga ning kindlustas tugevas konkurentsis poodiumikoha.
Galvės Taure regatt kuulub Leedu suuremate purjetamisvõistluste hulka ning toimub igal aastal Trakai järvistul.
Võistluse koduleht