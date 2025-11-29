Põhjamaade Purjetamisföderatsiooni kohtumine tõi Tallinnasse regiooni purjetamisjuhid

24.-25. oktoobril toimus Tallinnas Põhjamaade Purjetamisföderatsiooni (Nordic Sailing Federation, NoSF) koosolek, mille korraldas Eesti Purjetamise Liit. Eesti täidab NoSF eesistujamaa rolli kuni 2027. aasta kevadeni. Föderatsiooni liikmeteks on Eesti (EST), Läti (LAT), Leedu (LTU), Island (ISL), Rootsi (SWE), Norra (NOR), Taani (DEN) ja Soome (FIN).

Kohtumisel lepiti kokku mitmes olulises algatuses, mis tugevdavad koostööd ja arendavad purjetamist kogu Põhjala-Balti piirkonnas.

Ühe keskse teemana otsustati luua ühine vahekohtunike koolitusprogramm, kuna uute võistlusformaatide levikuga on veepealne kohtumõistmine muutunud maailmas järjest olulisemaks. Eraldi riikidel napib aga ressursse nii koolitajate kui ka koolitatavate osas. Programmi koordineerib Taani.

Lisaks töötati läbi ja lepiti kokku Põhjamaade meistrivõistluste reeglite uus versioon, mille kinnitamist oodatakse NoSF üldkoosolekul kevadel 2026. Selle töö eest vastutab Eesti.

Uue formaadina alustatakse liikmesriikide tegevjuhtide regulaarseid virtuaalseid kohtumisi kord kvartalis, mille korraldab Norra. Rootsi eestvedamisel püütakse ka ühtlustada liikmesriikide kalendreid, et leida sobivaid aegu ühisteks purjetamise kliinikuteks ja treeninglaagriteks.

Koosolekul arutati ka Põhjamaade ühiseid seisukohti seoses novembris toimuva World Sailing aastakonverentsiga.

Fookuses olid kaks peamist teemat:

– Olümpiaformaat ja televaadatavus – leiti, et enne otsuste tegemist tuleb kaasata ka teleproduktsiooni ja kommunikatsiooni professionaale, mitte jätta probleemi lahendamist vaid purjetajate õlgadele.

– Vene ja Valgevene sportlaste (nn AIN) lubamine võistlustele – Põhjamaade seisukoht on, et kuna Venemaa tegevus ei ole muutunud, ei ole põhjust muuta ka senist põhimõttelist hoiakut. Surve erinevatelt vene mõjudega lobigruppidelt on endiselt tugev, mistõttu otsustati selle teemaga koordineeritult edasi tegeleda. Igapäevase infovahetuse ja vajadusel koosolekute korraldamise eest vastutab Eesti.

World Sailing asepresidentide valimistel leiti, et piirkonnale sobivaimad kandidaadid on Taani ja Jaapani esindajad.

Koosoleku teisel päeval külastasid delegaadid Kalevi Jahtklubi, kus toimub 2026. aasta 470 klassi noorte maailmameistrivõistlus. Külalised olid vaimustuses KJK uutest (ja vanadest) hoonetest ning peavad Tallinnat suurepäraseks võõrustajaks tulevastele noorte tiitlivõistlustele.

Üllatuslikult ei olnud siiani, välja arvatud LTU ja FIN, Eestis käinud ühegi maa purjetamisliidu juhatuse esindajad. Kohtumine jättis kõigile väga positiivse mulje ning kinnitas Eesti positsiooni tõsiseltvõetava ja usaldusväärse purjetamispartnerina.

Palju kiitust sai sel suvel Kakumäe sadamas Tallinna Jahtklubi korraldatud noorte Põhjamaade meistrivõistlus, mis oli väga hästi korraldatud ja viimaste aastate suurima osalejate arvuga.

Eestit esindasid kohtumisel Eesti Purjetamise Liidu peasekretär Madis Ausman, juhatuse liige Tuuli Org ja rahvusvaheliselt hinnatud võistluskohtunik Andrus Poksi.