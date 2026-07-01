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Eesti Jahtklubide Liit

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Poolas algasid Techno293 ja Techno293PLUS Euroopa Meistrivõistlused.
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Poolas algasid Techno293 ja Techno293PLUS Euroopa Meistrivõistlused.

21.07.2026

Eestit esindavad Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskooli sportlased, keda juhendavad treenerid Aivar Kajakas ja Jaak Lukk.

Treener Jaak Lukk võtab võistluseelse meeleolu kokku:

“Eesti noored purjelaudurid on Poolas Sopotis kohal ja valmis Euroopa meistrivõistlusteks. Meie tiimis on 10 sportlast – Linda Tulviste, Helena Jõepere, Johanna Lukk, Liisbeth Orav, Grita Griin, Pärt Evald Kullerkupp, Uku Aksel Karma, Art Robert Pedajas, Henri Kiiver, Oskar Lukk.

Alustasime teekonda Noblessnerist reede varahommikul kell 3. Leedu-Poola piiril kaotasime ajutise piirikontrolli tõttu küll paar tundi, kuid jõudsime õhtuks kenasti majutuskohta.

Laupäeval tegime kõik vajalikud ettevalmistused ning saime pidada ka esimese veetreeningu. Enne võistluste algust seisavad ees veel mõõtmised ja proovisõidud, kus kohtunikud ning võistlejad harjutavad läbi võistlusprotseduurid.

Ilmaprognoos on muutlik ning vihma tõenäosus on suur ka kaldal. Oleme positiivsed ja läheme võistlustele vastu heade tunnetega.”

Techno293 ja Techno293 Plus Euroopa meistrivõistlused toimuvad 18.-25. juulini Poolas Sopotis.

Võistluse koduleht: https://europeans2026.techno293.org/?fbclid=IwY2xjawTK25pleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBWdVJoMU5OZ1ZDYlllclpyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHk9VuIoaMBZSr9VojmYgfQUfSlqj0m4z6gJJP34tXANLuUwl9whQJU7woVpc_aem_HxOBGuR2ZRImm1iWcFIRJg