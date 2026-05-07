Roomassaares selgusid hooaja esimese karikaetapi võitjad

Roomassaare sadamas lõppenud Saaremaa Merispordi Seltsi 100 regatt avas nädalavahetusel Garmin Purjetamise Võistlussarja 2026 hooaja. Kolme võistluspäeva jooksul õnnestus purjetajatel läbida kogu planeeritud programm ning kõikides klassides peeti üheksa võistlussõitu.

Purjetajatele pakkus nädalavahetus häid tingimusi – ilm oli päikeseline ja tuul püsis kogu regati vältel võrdlemisi stabiilne. Võistlusel osales 118 noorpurjetajat Optimisti, Zoom8 ja ILCA 4 klassides.

Optimist U16 üldarvestuses saavutas esikoha Läti sportlane Otto Vilnis Reneslacis (JSS Jurmala), teiseks tuli Robert Matt (SSA) ning kolmandaks Elisabeth Veenpere (PJK).

Optimist U16 tüdrukute arvestuses võitis Elisabeth Veenpere (PJK), teise koha sai Joanna Ojala (TJK) ning kolmanda Mari Uudam (PJK).

Optimist U12 arvestuses oli parim Vesse Uudam (PJK), teiseks tuli Johanna Kuhi-Thalfeldt (HJK) ning kolmandaks Gustav Tein (UKP).

Zoom8 klassi tüdrukute arvestuses võitis Eva Mägi (SMS), teise koha saavutas Grete Kasin (SSA) ning kolmanda Loore Mae Kaasik (ROPK).

Zoom8 klassi poiste arvestuses oli parim Karl Iljas (TSJK), teiseks tuli Karl Juul (TJK) ning kolmandaks Ramses Tupits (TJK).

ILCA 4 naiste arvestuses saavutas esikoha Sharon Peetrimäe (PJK), teiseks tuli Leene Väliste (PJK) ning kolmandaks Eleanor Leedo (SMS).

ILCA 4 U18 tüdrukute arvestuses moodustasid esikolmiku samuti Sharon Peetrimäe (PJK), Leene Väliste (PJK) ja Eleanor Leedo (SMS).

ILCA 4 U18 poiste arvestuses võitis William Liiv (ROPK), teise koha saavutas Marlon Münt (KJK) ning kolmanda Jaco Putnik (SSA).

KÕIK TULEMUSED

Autasustamisel tänas Saaremaa Merispordi Seltsi kommodoor Aivar Laus kõiki võistlejaid, treenereid ja toetajaid ning tunnustas regati õnnestumisse panustanud võistlusametnikke nii merel kui kaldal.

Garmin Purjetamise Võistlussari jätkub järgmiste etappidega juba suve jooksul erinevates Eesti sadamates.

AUTASUSTAMINE / Piltide kasutamisel palume viidata: Tiit Aunaste / Eesti Purjetamise Liit

GALERII / Piltide kasutamisel palume viidata: Tiit Aunaste / Eesti Purjetamise Liit

Garmin Purjetamise võistlussarja etapid 2026: https://puri.ee/kalender/