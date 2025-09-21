RS Tera Sport EMV 2025: Maardu järvel krooniti Eesti meistrid keerutavas järvetuules
13.-14. septembril toimusid Maardu järvel RS Tera Sport klassi Eesti meistrivõistlused, kus stardiliinile tuli 49 noorpurjetajat üle Eesti ning külalised Leedu koondisest.
Hoolimata prognoositud vihmast pakkus nädalavahetus ideaalse purjetamisilma: põhituli ~5 m/s ja puhangud kuni 10 m/s. Järvele omane keerutav tuul (vasakult ja paremalt saabuvad keerded) tähendas, et edu tõid läbimõeldud taktika, puhtad stardid, kohene reageerimine tuulekeerdudele ja tehniliselt puhas sõit vabas tuules. Kahel päeval peeti kokku 8 võistlussõitu ning heitlus poodiumile püsis pingeline lõpuni. Sõidud olid tasavägised ja tehnilised ning kohtunike töö toel kulges regatt tempokalt ja turvaliselt.
Tulemused:
Üldarvestuse Eesti meister: Raul Moorast (Toila Jahtklubi)
Poiste arvestus
1. Raul Moorast – Toila Jahtklubi
2. Raidon Aso – Käsmu Lahe Merekool
3. Daniel Oliver Trenholm – Toila Jahtklubi
Tüdrukute arvestus
1. Alisa Petrova – Maardu Purjespordikool
2. Lenna Jete Jaanus – Nõuni Purjeklubi
3. Arina Ketova – Maardu Purjespordikool
KÕIK TULEMUSED: https://manage2sail.com/et-EE/event/tera25#!/
Võistluse korraldas Maardu Purjespordikool koostöös RS Purjetajate Liiduga.