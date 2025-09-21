Ilm:
RS Tera Sport EMV 2025: Maardu järvel krooniti Eesti meistrid keerutavas järvetuules

15.09.2025

13.-14. septembril toimusid Maardu järvel RS Tera Sport klassi Eesti meistrivõistlused, kus stardiliinile tuli 49 noorpurjetajat üle Eesti ning külalised Leedu koondisest. 

Hoolimata prognoositud vihmast pakkus nädalavahetus ideaalse purjetamisilma: põhituli ~5 m/s ja puhangud kuni 10 m/s. Järvele omane keerutav tuul (vasakult ja paremalt saabuvad keerded) tähendas, et edu tõid läbimõeldud taktika, puhtad stardid, kohene reageerimine tuulekeerdudele ja tehniliselt puhas sõit vabas tuules. Kahel päeval peeti kokku 8 võistlussõitu ning heitlus poodiumile püsis pingeline lõpuni. Sõidud olid tasavägised ja tehnilised ning kohtunike töö toel kulges regatt tempokalt ja turvaliselt.

Tulemused:

Üldarvestuse Eesti meister: Raul Moorast (Toila Jahtklubi)

Poiste arvestus

1. Raul Moorast – Toila Jahtklubi

2. Raidon Aso – Käsmu Lahe Merekool

3. Daniel Oliver Trenholm – Toila Jahtklubi

Tüdrukute arvestus

1. Alisa Petrova – Maardu Purjespordikool

2. Lenna Jete Jaanus – Nõuni Purjeklubi

3. Arina Ketova – Maardu Purjespordikool

KÕIK TULEMUSED: https://manage2sail.com/et-EE/event/tera25#!/

Jälgi Maardu Purjespordikooli tegemisi : https://www.facebook.com/EstSailing

Võistluse korraldas Maardu Purjespordikool koostöös RS Purjetajate Liiduga.