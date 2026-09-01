RS Tera Sport ja RS Quest Eesti Meistrivõistlused 2026

Möödunud nädalavahetusel täitus Võrtsjärv taas värviliste purjedega ning entusiastlike purjetajate rinnad uhkustundega. Enam ei ole üllatav, et Võrtsu põhjakaldale kogunevad kümnete kaupa säravate silmadega noorpurjetajad ning pisut tasakaalukamad lapsevanemad ja treenerid. Taas Veldemani Puhkekeskusesse kokkutulnud on mõistnud, et lisaks arusaamisele kuidas tuult ära kasutada konkurendist kiiremaks liikumiseks, on oluline ka meeleolu, hea toit, soe saun ning alati järgnev sõitude analüüs.

Üheskoos viidi läbi kahed Eesti meistrivõistlused: RS Tera Sport Eesti Meistrivõistlused 2026 ning RS Quest Eesti Meistrivõistlused 2026. Punkti sai ka RS Quest Võrtsjärve karikavõistluste 2026 sari ning treirerjahtide läbi suve kestev mõõduvõtmine.

RS Questide Eesti paremik reastus järgmiselt:

Uku Kuusk ja Liina Kolk (Uku Kuusk Purjespordikool – UKP) Priit Pikk ja Heddi Jallai (Võrtsjärve Jahtklubi) Aigi Jukk ja Kaija Tammekivi (Võrtsjärve Jahtklubi)

RS Tera Sport üldarvestus:

Cristofer Kasin (Saaremaa Sailing Academy – SSA) Aleksander Hudson Kaerma (Saaremaa Merispordiselts) Elisabeth Veenpere (Pärnu Jahtklubi – PJK)

Tüdrukute arvestuses:

Elisabeth Veenpere (PJK) Alisa Petrova (Maardu Purjespordikool) Heleene Loore Kuusk (Käsmu Lahe Merekool)

Poiste arvestus:

Cristofer Kasin (SSA) Alexander Hudson Kaerma (SMS) Mauri Värimäe (Toila JK)

U13 arvestus:

Alexander Hudson Kaerma (SMS) Mauri Värimäe (Toila JK) Oskar Johan Kahar (UKP)

Aitäh treeneritele, aitäh toetajatele, aitäh korraldajatele, aitäh läbiviijatele. Eriti suur tänu Võrtsjärve Näkile, et hoidsid hoidjaid.

FOTOD

Alo Murutar

Võistlusjuht

Võrtsjärve Jahtklubi