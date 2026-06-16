Tallinna Jahtklubi Karikavõistlustel selgusid Garmin Purjetamise Võistlussarja teise etapi võitjad

Lohusalus lõppesid pühapäeval kolm päeva kestnud Tallinna Jahtklubi Karikavõistlused, mis olid ühtlasi Garmin Purjetamise Võistlussarja teiseks etapiks. Regatt tõi kokku ligi 150 purjetajat Eestist ja Lätist ning mitme sportlase jaoks oli see oluline treeningvõistlus enne rahvusvahelistele tiitlivõistlustele minekut.

Kuigi nädalavahetuse ilmaprognoos ei olnud kõige julgustavam, õnnestus võistlusjuhtidel kasutada ära kõik pakutud võimalused ning läbi viia sisukas võistlusprogramm. Sõltuvalt klassist peeti kuus kuni kümme võistlussõitu ning pühapäeval selgusid etapi võitjad.

Kõige osavõtjate rohkem ILCA 6 klassis võitis meeste arvestuses Rein Ottosoni Purjespordikooli sportlane William Liiv kes Saaremaa Merispordi seltsi regatil osales ILCA 4 paadiklassis võttes ka seal üldvõidu. Kodustes vetes Rein Ottosoni klubis treeniv Liiv osaleb aktiivselt ka rahvusvahelistel tiitlivõistlustel kus teda juhendab treener Rene Abner “Tänan oma treenereid, kes ikka alati mind toetavad ja aitavad” tunnustas Liiv. Teise koha saavutas klubikaaslane Karl Veetõusme ning kolmanda koha Kalevi Jahtklubi purjetaja Marlon Münt.

Naiste olümpiaklassi ILCA 6 võitjale Romi Safinile sel korral vastast ei olnud. Safini sõnul tuli selle võidu nimel ikka vaeva näha: “ILCA 6 klassis on konkurents tugev, mis on tore, sest järelkasvu on vaja ja ehk on keegi neist ka kunagi “Noored Talendid Olümpiale” programmis kus mina praegu olen” sõnas Safin optimistlikult (Rein Ottosoni Purjespordikool / Tallinna Jahtklubi) . Teise koha saavutas lätlanna Karlina Vaivode ning kolmandaks tuli Eliise Raamat Tallinna Jahtklubist.

ILCA 7 klassis kuulus kogu poodium Rein Ottosoni Purjespordikooli purjetajatele. Võidu teenis Bo Aaron Kooser, teise koha saavutas Tavo Annus ning kolmanda Evo Annus.

Andrias Sepp ja Liise Väliste esikohal

470 klassis võitsid etapi mitmendat aastat järjest valitsevad eesti meistrid Andrias Sepp ja Liise Väliste Pärnu Jahtklubist, kelle jaoks oli tegemist hooaja esimese võistlusega ja ühtlasi hea soojendusega peagi algavaks Kieler Wocheks kuhu starditakse juba tuleval kolmapäeval. Teiseks tulid Rael Natali Ets ja Jakob Sang Uku Kuusk Purjespordikoolist ning kolmandaks Trinette Välisson ja Pärtel Orusalu Saaremaa Merispordi Seltsist.

49erFX klassis olid parimad Mari-Ann Holter ja Maris Seersant Tallinna Jahtklubist. Teise koha saavutasid Maria Aleksandra Vettik ja Juta Koov ning kolmanda Bert Seersant ja Mona Roosmann.

29er klassis võitsid Elle Marie Kangur ja Marleen Poolamets Kalevi Jahtklubist. RS Feva U18 klassi esikoht kuulus Leon Zolotarjovile ja Georg Udrasele Uku Kuusk Purjespordikoolist.

RS Aero klasside võitjad olid:

RS Aero 5 – Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts)

RS Aero 6 – Andrias Sillaste (Saaremaa Merispordi Selts)

RS Aero 7 – Jens Alles (Uku Kuusk Purjespordikool)

Eesti Purjetamise Liit tänab Tallinna Jahtklubi, võistlusametnikke, kohtunikke, vabatahtlikke, treenereid, lapsevanemaid ning kõiki teisi regati õnnestumisse panustanud inimesi. Tänu teile said purjetajad veeta kolm sisukat päeva merel ning koguda väärtuslikku võistluskogemust.

Tallinna Jahtklubi regati korraldajad ja sportlased

Garmin Purjetamise Võistlussari jätkub juba 17.-19. juulil Hiiumaal, kus Jahtklubi Dago korraldusel peetakse sarja järgmine etapp – AlpicAir Kärdla Race Optimist, ILCA 4 ja Zoom8 klassidele. Mandrilt saabuvatel võistlejatel ja nende saatjatel tasub praamipiletid ning majutus broneerida esimesel võimalusel, et regatile tulek kulgeks sujuvalt ja muretult.

Kõik tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/TJK2026#!/

Pildid: Tiit Aunaste

Galerii: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Purjetamise.Liit&set=a.1311467944467152