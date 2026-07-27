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Tavahinnaga registreerimine Pärnu Purjetamisnädalale kuni südaööni!
Garmin Purjetamise Võistlussari jätkub juba sel nädalavahetusel, 31. juulist 2. augustini, kui Pärnu Jahtklubis peetakse Pärnu Purjetamisnädala regatt 2026. Võistlus on ühtlasi Eesti meistrivõistlusteks ILCA 7 klassis.
Regatil võisteldakse ILCA 6, ILCA 7, RS Aero 5, RS Aero 6, RS Aero 7, 470 ja RS Feva klassides.
- Tavahinnaga registreerimine kestab kuni 27. juulini kell 23.59. Osavõtutasu on ühepaatidele 75 eurot ja kahepaatidele 150 eurot.
- Hilinenud registreerimine lõpeb 31. juulil kell 13.00. Osavõtutasu on ühepaatidele 100 eurot ja kahepaatidele 200 eurot.
Lisainfo, võistlusteade ja registreerimine Garmin Purjetamise Võistlussarja kodulehel: https://manage2sail.com/et-EE/event/parnupurjetamisnadal2026#!/