Technonicol krooniti ORC avamerepurjetamise Euroopa meistriks, Sugar 3 neljas

Tekst: Piret Salmistu

Fotod: Zerogradinord ja Janis Spurdzins

Laupäeval, 2. augustil lõppes Mallorca saarel Palmal 43. Copa del Rey MAPFRE regatt, kus sel aastal jagati ka ORC Euroopa meistritiitleid. Eesti jaoks lõppes regatt suurepäraselt – Mati Sepa juhitud meeskond jahil TECHNONICOL (X-41 mod) tõi Eestisse ORC Euroopa meistritiitli. Samas klassis saavutas Ott Kikkase meeskond SUGAR 3 (Italia Yachts 11.98) neljanda koha 34 jahi konkurentsis.

TECHNONICOL näitas kogu nädala jooksul stabiilset ja kõrgetasemelist purjetamist. Eestlased võitsid kaks sõitu, lõpetasid kahel korral kolmandana ja kahel korral neljandana. Kuigi seitsmendas sõidus tuli vastu võtta 26. koht, mis läks mahaviskesse, säilitati kontroll kogu regati vältel. Viimase päeva 7,5. ja 3. koht kindlustasid neile ORC Euroopa meistritiitli. Nende järjekindlus tihedas ja professionaalses konkurentsis osutus määravaks võidu saavutamisel.

Ott Kikkase SUGAR 3, mille roolis oli Sandro Montefusco, alustas tugevalt, võites avameresõidu ja ühe lühirajasõidu ning oli korduvalt esikolmikus. Kuid mitmed kahekohalised finišid, eriti tulemused 11.5 ja 16., mõjutasid tugevalt nende üldarvestust. Lõppkokkuvõttes lõpetasid nad neljandal kohal, jäädes poodiumist napilt välja, ent olles selgelt konkurentsis kogu nädala vältel.

Kõik teisele, kolmandale ja neljandale kohale tulnud meeskonnad olid TECHNONICOLile peamisteks rivaalideks. Itaalia SIDERACORDIS (X-41), mille roolis Pier Vettor Grimani, püsis pidevalt pildil, kuid lõpetas lõpuks seitsme punktiga eestlaste järel.

Regati alguses säranud Itaalia GUARDAMAGO (Italia Yachts 11.98), Massimo Romeo Piparo juhtimisel, ei suutnud viimastel päevadel oma head hoogu säilitada. Eriti valusaks osutus 15. koht viimase võistluspäeva esimeses, mis langetas nad lõpparvestuses kolmandaks.

Mati Sepp: „See on meie jaoks tohutult suur asi – võita Copa del Reyl Euroopa titel! See on Vahemere piirkonna suurim purjetamisvõistlus – kõige paremini korraldatud ja parimate tuultega. Meie jaoks on siia tulla ja võita lihtsalt meeletu. See on nagu unistus. Hämmastav tunne. Ma arvan, et meie edu võti on see, et oleme kamp sõpru, kes purjetavad lõbu pärast ja naudivad seda täiel rinnal. Täna oli raske päev, sest esikolmiku vahel oli konkurents väga tihe. Tuul soosis võib-olla täna meid veidi rohkem, kuna meil on suurem jaht. Aga kogu aeg oli pingeline.“

„See on suur asi ka Eestile – me oleme väike riik, teiste suurt purjetamisriikide seas. Ja meil oli kaks Eesti jahti nelja parima seas! Olen oma riigi üle väga uhke. Täna tähistame, aga juba homme algavad ettevalmistused Tallinnas toimuvaks Garmin ORC maailmameistrivõistluseks – tihe suvi jätkub!“

ORC C klassis teenis hõbemedali Saksamaa EARLY BIRD (Cape 31), mille meeskonnas purjetas ka eestlane Taavi Valter Taveter. Kogu nädala regati liider olnud EARLY BIRD jäi viimastew päevade vaiksemates tuultes konkurentidele alla ja klassi tiitlin võitis Hispaania meeskond NUNOTO CAFIVER (Vrolijk 37).

Tulemused https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=ec25

Copa del Rey veebileht https://www.regatacopadelrey.com/home

Eesti avamerepurjetajate jaoks on algav nädal aga suursündmuse alguseks. Kalevi Jahtklubis ja Tallinna Olümpiapurjespordikeskuses Pirital algavad Garmin ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused, mis toimuvad 8.-16. augustini ja eestlastele on meil põhjust kõvasti kaasa elada ja pöialt hoida. https://www.orcworlds2025.com/