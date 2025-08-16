Zhik Põhjamaade Noorte Purjetamise Meistrivõistlused tõi Tallinna üle 300 purjetamishuvilise – koduvetes pälvisid tunnustust ka Eesti noored.

Laupäeval, 26. juulil lõppes Tallinna Jahtklubi korraldatud Zhik Põhjamaade Noorte Purjetamise Meistrivõistlused, mis tõi Haven Kakumäe sadamasse üle 300 noorpurjetaja ja vähemalt sama palju kaasaelajaid. Nelja päeva jooksul võistlesid alla 19-aastased sportlased kaheksast riigist – Islandilt, Taanist, Norrast, Rootsist, Soomest, Lätist, Leedust ja Eestist – viies paadiklassis: Optimist, ILCA 4, ILCA 6, Zoom8 ja 29er.

Saabunud suur suvesoe võimaldas võistlused pidada väga mitmekesistes ilmastikutingimustes, alates vaiksemast tuulest kuni tugevamate keerutavate tuuleiilideni vihmapilvede all, pakkudes sportlastele väljakutset ja võimalust oma oskusi maksimaalselt proovile panna. Enamus paadiklasse said kirja korralikud 8 võistlussõitu, kiiremad 29erid lausa 12, mille põhjal selgusidki tiitlivõitjad.

Eesti noored näitasid tugevat taset tuues nii mitmelgi korral Eesti lipu uhkelt poodiumile lehvima. Põhjamaade meistritiitlid läksid Optimist klassis Taani noorpurjetajatele nii poiste kui tüdrukute arvestuses. Nii ILCA4 kui ka ILCA6 poiste arvestuses võidutsesid Soome noormehed, kuid tüdrukute poodiumil särasid mõlemas klassis ainult Eesti neiud Pärnu ja Tallinna Jahtklubidest. Optimist Team Race poiste arvestuses said Eesti sportlased kaela hõbedased medalid.

TULEMUSED: https://www.manage2sail.com/et-EE/event/JNoM2025#!/results?classId=Ilca4

TJK kommodoor Harri Mikk sõnul oli tegu ajaloolise regatiga:

„Tegemist oli suurima rahvusvahelise noorte purjetamisvõistlusega Eestis viimase kümnendi jooksul. Meie eesmärk oli pakkuda noortele sportlastele kõrgetasemelist regatikogemust – nii vee peal kui kaldal – ning tagasiside on olnud erakordselt positiivne.”

Haven Kakumäele rajatud regatiküla muutis sündmuse elamusterohkeks ka sadamas viibijatele. Kohapeal toimusid võistluste live-ülekanded, avamine ja lõputseremoonia, sportlaste toitlustus ning mitmed meelelahutuslikud tegevused. Sotsiaalmeedia ja ekraanide vahendusel jõudis purjetamise elamus merelt ka laiema publikuni kaldal.

Võistluse nimisponsorina toetas sündmust rahvusvaheliselt tunnustatud purjetamisbränd Zhik, kelle riideid kasutavad nii olümpiapurjetajad kui noortevõistluste tõusvad tähed. Ettevõtte esindaja Johannes Polgar kinnitas, et Eestis korraldatud regatt oli oma tasemelt ja korralduselt igati esinduslik.

Regati lõputseremoonial anti teatepulk üle järgmisele korraldajariigile – Rootsi, kus kohtutakse taas 2026. aastal.

Tallinna Jahtklubi tänab kõiki toetajaid ja koostööpartnereid, kes aitasid kaasa selle tipptasemel regati õnnestumisele: Tallinn Spordipealinn 2025, Eesti Kultuurkapital 100, Haven Kakumäe, Liviko, Websystems, Tallink, Nautical Store, Kohvik Ankur, Boost Juice, TommyLyy Paadipood, Duco Hotels, Metropol Hotell, Eesti Purjetamise Liit, Pärnu Jahtklubi, Tilgu Sadama Jahtklubi, Kalevi Jahtklubi, Rocca al Mare Kool, samuti mitmed eratoetajad ja vabatahtlikud.

Zhik Põhjamaade Noorte Purjetamise Meistrivõistlus 2025 kinnitas veel kord, et Eesti on võimeline korraldama rahvusvahelisi spordisündmusi kõrgeimal tasemel – inspireerides, ühendades ja kasvatades tulevasi meistreid.