2026 Jääpurjetamise Eesti meistrid selgusid nädalavahetusel Saaremaal

Reedest pühapäevani toimusid Saaremaal Ariste lahel Eesti meistrivõistlused jääpurjetamises klassidele DN, DN juunior, Monotüüp-XV ja Ice-Optimist. Jääolud olid võistlemiseks head ning tuult jagus kogu võistluse vältel piisavalt. Vaatamata krõbedale külmale õnnestus kõik kolm võistluspäeva läbi viia plaanipäraselt ning sportlased said pidada kokku 14 võistlussõitu.

Rasmus Maalinn, Hardi Laurits ja Argo Vooremaa – DN klassi esikolmik EMV 2026

DN-klassis kujunes heitlus Eesti meistritiitlile väga tasavägiseks ning lõplik paremusjärjestus selgus alles viimaste sõitudega. Eesti meistriks tuli Hardi Laurits (HJK), kes kogus 23 punkti. Teise koha saavutas Rasmus Maalinn (PJK) 25 punktiga ning kolmanda koha Argo Vooremaa (HJK) 28 punktiga.

Eesti meistritiitli võitnud Hardi Laurits sõnas, et võit ei tulnud kergelt. Kuni viimaste sõitudeni oli esikolmik täiesti lahtine ning rajal käis pidev ja tasavägine heitlus. „Suurimad konkurendid olid Rasmus ja Argo, kellega tuli kogu aeg täie keskendumisega sõita. Rada oli tehniliselt keeruline ning miinus 13-kraadine õhutemperatuur koos 6-8 m/s tuulega tegi tingimused nõudlikuks,“ kirjeldas Laurits. Samas tõi ta esile ka loodusolud: kolm päeva päikest ja sinist taevast pakkusid võistlusele erilise fooni. „Tunne pärast võitu on väga hea ning saan tiitlivõistlustele vastu minna positiivse emotsiooniga. Suur tänu korraldajatele, konkurentidele ja oma neljaliikmelisele tiimile – see võit on kindlasti ühise töö tulemus,“ lisas ta.

Andrias Sepp, Jorgen Kuivonen ja Karl Ader – DN-Juuniorite EMV poodium

DN juunioride klassis krooniti Eesti meistriks Jorgen Kuivonen (HPS). Hõbemedali teenis Andrias Sepp (PJK) ning pronksmedali Karl Ader(SMS).

Ice-Optimisti klassis tuli Eesti meistriks Johanna Kuhi-Thalfeldt (HJK), kes kogus 22 punkti. Teise koha saavutas Lukas Jürioja (PJK) 27 punktiga ning kolmandaks tuli Uku Melnits (PJK) 28 punktiga. Noorte klassis näidati kõrget sõidutaset ning mitmes sõidus vahetusid liidrid tihedalt.

Monotüüp-XV klassis võitsid Eesti meistritiitli Indrek Aavik ja Siim Valgre (SMS/HJK), kes kogusid kokku 16 punkti. Teise koha saavutasid Joosep Laus ja Karl Lember (SMS) 26 punktiga ning kolmanda koha Olev Oolup ja Andrus Padu (DAGO) 31 punktiga.

Eesti meistriks tulnud Indrek Aavik tõdes, et võistlus kujunes nende jaoks väga emotsionaalseks. „Vöit tuli töusude ja möönadega. Esimesel päeval saime köik kenasti toimima, kuni tegin suure söiduvea ja löhkusin risttala. Hetkeks oli täiesti lootusetu tunne,“ meenutas Aavik. Kiire reageerimine viis meeskonna linna töökotta varutala järele, kuid järgmisesse sõitu enam ei jõutud, mis tähendas kahes sõidus viimase koha punkte. „Järgmiseks kaheks päevaks oli selge, et peame söitma ilma eksimusteta – ja seda me suutsime teha. Kogu Eesti Monotüüp-XV fliit on väga tugev, köik konkurendid on kiired ja tublid,“ sõnas ta. Aavik tänas eraldi oma soodimeest Siim Valgret, kes vigastas võistluse käigus hüppeliigest, kuid spordimehe hing ei lubanud katkestada. Samuti avaldas ta tänu Abruka inimestele, kes on nende võistkonda toetanud.

Jääpurjetamise hooaeg Eestis jätkub tuleval nädalavahetusel kui peetakse karikasarja kolmas etapp ning nädal peale seda algavad juba rahvusvahelised tiitlivõistlused DN paadiklassile.

Kõik tulemused: http://www.esticesailing.ee/wp-content/uploads/2026/02/Eesti-Meistrivoistlused-2026_overall.pdf