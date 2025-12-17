Aasta sportlane 2025: Emma Viktoria Millend: “Mul ei ole unistusi, mul on konkreetsed eesmärgid, mille nimel ma töötan!“

Eesti Purjetamise Liit tunnustas 2025. aasta sportlase tiitliga iQFoil-klassi purjetajat Emma Viktoria Millendit.

„See tiitel saada oli väga hea tunne ja ma olen väga tänulik Eesti Purjetamise Liidule ja kõigile teistele toetajatele,“ ütles Millend.

2025 iQfoil Youth & U23 Worlds Portimao, Portugal

10 September, 2025



© SAILING ENERGY

Purjetamine kujunes tema spordialaks loomulikult. „Enne iQFoili oli purjelaud mulle rohkem nagu hobi, mida ma suvel tegin, et olla aktiivne. Kui Techno293 klassist välja kasvasin, tundus olümpiaklassi edasi minek kõige loogilisem valik. Kohe kui ma ka iQFoili sõitma hakkasin, teadsin, et see oli õige valik, sest miski muu ei ole sellest tundest parem.“

2025 iQfoil Youth & U23 Worlds Portimao, Portugal

13 September, 2025



© SAILING ENERGY

2025. aasta hooajast tõstab Millend esile Portugalis peetud U23 maailmameistrivõistlused. „Kõige lemmikum võistlus oli Portugali U23 MM, kus saavutasin 6. koha. Seal olid selle aasta parimad olud minu jaoks ja mul läks ka iga päev üpris hästi.“ Olulisena jäävad meelde ka sõiduvõidud: „Muidugi jäävad meelde ka kõik sõidu võidud, mis see aasta sain. Kõige hiljutisem oli täiskasvanute Euroopakate sõidu võit.“

2025 iQfoil Youth & U23 Worlds Portimao, Portugal

11 September, 2025



© SAILING ENERGY

iQFoil-klassis on ta sõitnud neli aastat. „Ma alustasin iQFoil klassis sõitmist neli aastat tagasi, ehk tehnikas on mul olnud iga aasta ühtlane areng. See aasta aga on kõige suuremad arengud toimunud strateegias ja vaimsel poolel. Iga võistlusega olen hakanud rohkem mõistma sõidu mustreid ja kuidas nende järgi sõita. Lisaks tunnen end rohkem enesekindlamalt olles maailma parimate keskel ja ma arvan, et see väljendub ka tulemustes.“

Eesmärkidest rääkides on Millend konkreetne. „Minu eesmärgid on 2026. aasta tiitlivõistlustel olla vähemalt top 20 hulgas ning väiksematel võistlustel jõuda võimalikult sageli medalisõitudesse, et saada seal rohkem kogemusi. 2027. aasta jaanuaris toimub juba esimene olümpiapiletite võistlus ning minu eesmärk on seal kvalifitseeruda olümpiale. Mul ei ole unistusi, mul on konkreetsed eesmärgid, mille nimel ma töötan.“