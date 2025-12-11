Aasta treener 2025 – Kristiina Klaos: „Kõige suurem rõõm on näha hetke, mil laps saab aru, et ta suudab rohkem, kui ta ise arvas.“

Eesti Purjetamise Liit tunnustas 2025. aasta pidulikul hooaja lõpetamisel Aasta treeneri tiitliga Kristiina Klaosi – treenerit, kelle juhendamisel on sirgunud rida motiveeritud ja tugeva iseloomuga noori purjetajaid. Klaosi jaoks ei ole see tunnustus pelgalt isiklik saavutus, vaid peegeldab kogu tema tiimi – sportlaste, lapsevanemate ja treenerite kogukonna – ühist panust.

„See on suur tunnustus ja see ei peegelda ainult minu tööd, vaid ka sportlaste ja lapsevanemate panust,“ ütleb Klaos. „Samuti olen õnnelik, et meil on üle Eesti palju sõpru, kellega koostöös sportlased arenevad ja paremate tulemuste poole püüdlevad.“

Klaosi treenerikarjäär sai alguse väikeste kokkulangevuste tulemusena, mis kujunesid kiirelt kutsumuseks. Kõige enam käivitab teda treenerina uudishimu ning positiivne energia, mis noortega töötamisest alati kaasas käib.

„Huvitav on jälgida sportlaste arenguprotsessi – näiteks see hetk, kui laps saab aru, et ta suudab rohkem, kui ta ise arvas. See on treenerina kõige suurem rõõm.“

Kristiina õpilane Robert Matt sai Eesti Purjetamise liidu “Aasta üllataja 2025” tunnustuse

Möödunud aasta tõi Klaosi sportlastele mitmeid silmapaistvaid võistlusi ja tulemusi. Kõige meeldejäävamaks peab ta Optimist-klassi meeskonnavõistlust Pärnus, mis oli tema sõnul ühe ajastu sümboolne lõpp.

„See oli meie meeskonna viimane võistlus üheskoos selles klassis ja meie jaoks justkui ühe ajastu lõpp. Kindlasti aga ei tähenda see nende laste jaoks purjetamisega lõpetamist,“ rõhutab Klaos.

Eredalt jäi meelde ka Optimisti maailmameistrivõistluste ekstreemne kliima: päevased temperatuurid küündisid 40 plusskraadini. „Lapsed suutsid sealjuures pea külmana hoida ja andsid merel endast maksimumi.“

Klaos toob välja, et noortega töötamisel on kõige keerulisem leida tasakaal nõudlikkuse ja rõõmu säilitamise vahel. „Iga sportlane on erinev, nende vajadused ja iseloomud ei ole ühesugused, ning just see individuaalne lähenemine nõuab treenerina palju tähelepanu.“

Klaosi õpetamisviisi keskmes on avatus ja toetav suhtumine. Ta usub, et lõplik areng ja tulemus sõltuvad siiski sportlasest endast – tema pühendumusest, motivatsioonist ja töökusest.

„Minu eesmärk on kasvatada sportlasi, kes on iseseisvad mõtlejad, oskavad teha häid otsuseid ja tunnevad vastutust nii oma tulemuste kui ka meeskonna ees.“

Eesmärgid: Euroopa meistrivõistlused ja tugevam treeningkeskkond

Lähiaastate suurim siht on valmistada sportlasi ette 2026. aasta Optimist-klassi Euroopa meistrivõistlusteks. Samal ajal soovib Klaos arendada edasi Eesti purjetamise treeningkeskkonda ning süvendada koostööd nii kodu- kui välismaal.

„Pikemaajalisem eesmärk on tugevdada treeningkeskkonda, arendada nii rahvusvahelist kui riigisisest koostööd ning toetada sportlasi nende teekonnal juunioride ja täiskasvanute klassi.“