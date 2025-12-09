Aasta võistkond: Helen Pais ja Helen Ausman 49erFX

Palju õnne aasta võistkonna tiitli puhul! Mida see tunnustus teie jaoks tähendab ja kuidas see peegeldab teie senist teekonda 49erFX klassis?

Täname tunnustuse eest! See tuli meie jaoks suure üllatusena. Tiitli väljakuulutamisel vaatasime teineteisele küsivate nägudega otsa – kas kuulsime ikka õigesti? Üllatav oli see ka seetõttu, et lõppenud hooaeg ei erinenud meie enda hinnangul varasematest: sama järjepidev töö, sama pühendumus. Oleme harjunud olema esimesed merel ja viimased kaldal ning mõtlema iga liigutuse juures sellele, kuidas see meid paremaks teeb. Just see on kandnud meid viimased neli aastat selles paadiklassis.

Milline oli teie jaoks 2025. aasta kõige olulisem verstapost või võistlusmoment?

Hooaja jooksul oli mitu olulist ja edukat hetke. Üks määravamaid oli kindlasti projektist Noored Talendid Olümpiale saadud toetus, mille abil saime aprillis alustada koostööd uue treeneriga. Tema tulek andis meie projektile tugeva positiivse tõuke ning uue vaate selle kohta, kuidas järgmise kolme aasta jooksul tegutseda nii, et seatud eesmärgid saaksid täidetud.

Mis saavutus või sõit jäi endal kõige tugevamalt südamesse?

Kieli nädala esimene päev oli väga eriline. Me ei läinud sellele võistlusele suurte ootustega – tahtsime peamiselt teha vigade parandust pärast paar nädalat varem toimunud ebaõnnestunud EM-i Kreekas. Rajale sõites ei tundunud taganttuule käik kuigi hea, kuid kuna puhus maatuul, teadsime, et mõne hea otsusega võib ka veidi kehvema kiirusega edukalt sõita. Starti läksime mõnusa vabaduse tundega: pinge puudus, tegime oma plaani ja nii hästi kui oskasime. Päeva lõpuks olime liidrid ning teenisime kollase särgi järgmiseks päevaks.

49erFX on füüsiliselt ja tehniliselt nõudlik paadiklass. Mis on teie meeskonnatöö juures suurim tugevus ja mis nõuab kõige rohkem harjutamist?

Meie tugevus on see, et suures plaanis näeme asju üsna sarnaselt. See muudab uueks hooajaks eesmärkide seadmist lihtsaks ja loogiliseks. Loomulikult tekib vahel eriarvamusi detailide üle, kuid töötame ka selle nimel, et neid tõhusamalt lahendada.

Kuidas te üksteist tasakaalustate? Millised on teie rollid paadis ning kuidas treenite kommunikatsiooni ja otsustamist?

Roolimees on pigem analüütiline ja tasakaalukas, soodimees toob juurde emotsiooni ja entusiasmi, mis aitab taset tõsta ja uusi sihte seada. Paadis teeb roolimees otsuseid, mis viivad meid stardist finišisse, samas kui soodimees hoiab paadi kiiruslikult töös ja annab infot ümbritseva kohta.

Kuna oleme nii treeningutel kui võistlustel näinud, kui oluline on kvaliteetne kommunikatsioon, alustasime tänavu koostööd spordipsühholoogiga, et muuta oma infovahetus veelgi tõhusamaks.

Mis on olnud teie seni suurimad väljakutsed?

Kõige keerulisem on olnud püsida laagrite ja võistluste graafikuga samas tempos suurte rahvusvaheliste koondistega, et saada võimalikult palju kvaliteetset treeningut tipptasemel konkurentsis. Logistiliselt ja ajaliselt on see suur väljakutse, eriti kui tuleb tasakaalustada sporti ja spordivälist tööd, mis võimaldab rahvusvahelisel karussellil üldse osaleda.

Helen Ausman, EOK president Kersti Kaljulaid ja Helen Pais “Noored talendid Olümpiale” projekti avamisel 2025

Kuidas te aasta võistkonna tiitlit tähistasite – kas üldse?

Eraldi tähistamist ei ole olnud. Võtsime tiitlit pigem kui kinnitust sellele, et liigume õiges suunas ja meie pühendumus paistab välja.

Millised on eesmärgid järgmiseks hooajaks ja pikemas plaanis?

Tulev hooeg on meil üsna võistlusmahukas. Soovime tõsta oma taset võistluselt võistlusele ning vähemalt ühel regatil rakendada kogu seni õpitut tervikuna – ja näha, kuhu see meid tulemuste mõttes tõstab.

Pikemas plaanis on kogu töö suunatud 2027. aasta suvele, mil Gdynias toimub esimene olümpiakvalifikatsioon. Eesmärk on sõita sealt välja pilet 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudele.