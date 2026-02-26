Aavik ja Valgre Monotype-XV EM-i pronks

22.–27. veebruarini Rootsis Herrfalletis (Lake Hjälmaren) peetud 39. Monotype-XV Euroopa meistrivõistlustel esinesid Eesti purjetajad tugevalt ning lõpetasid tihedas rahvusvahelises konkurentsis mitme kõrge kohaga.

EM-i pronksmedali võitsid Saaremaa Merispordi Seltsi purjetajad Indrek Aavik ja Siim Valgre.

Jahtklubi Dagot esindanud Olev Oolup ja Andrus Padu lõpetasid 4. kohal.

Joosep Laus ja Karl Lember (Saaremaa Merispordi Selts) saavutasid 7. koha.

Ott Kolk ja Tanel Peeters (Saaremaa Merispordi Selts) lõpetasid 9. kohal.

Meistrivõistlused peeti 9 sõiduga, millest arvesse läks 7 paremat tulemust. Regatil osales 28 võistlejat erinevatest Euroopa riikidest.