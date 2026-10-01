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Eesti Jahtklubide Liit

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Aksel Haava lõpetas iQFOiL U23 MM-i 22. kohaga
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Aksel Haava lõpetas iQFOiL U23 MM-i 22. kohaga

03.10.2026

Eesti purjelaudur Aksel Haava lõpetas Poolas Puckis toimuvad iQFOiL U23 maailmameistrivõistlused 22. kohaga 108 mehe konkurentsis. Eesti Purjetamise Liidu projekti „Noored talendid olümpiale LA2028“ kuuluvale Haavale on see senine parim tulemus U23 maailmameistrivõistlustelt. 

Pucki lahel toimunud maailmameistrivõistlustel osales kokku 148 sportlast 34 riigist. Võistlusnädala jooksul peeti nii rajasõite kui ka slaalomit ning sportlased said võistelda väga erinevates tuuleoludes. Haava alustas võistlust hästi ja oli nelja esimese sõidu järel 13. kohal. Kokkuvõttes lõpetas ta maailmameistrivõistlused 22. kohaga. 

„Väga värskendav oli näha, et suudan eesotsas sõita ja kiirus on olemas. Olud olid segased – kaks päeva oli väga hea tuul, üks nõrgem ja üks keskmine, nii et saime kõike. Lisaks oli väga palju vetikaid,“ ütles Haava. 

Tänavune tulemus parandab Haava mullust U23 MM-i tulemust kahe koha võrra. 2025. aastal Portugalis Portimãos saavutas ta 95 sportlase seas 24. koha. „Ees ootab Brasiilia,“ lisas Haava.

Aksel Haava esindab Tallinna Purjelauakooli ja kuulub Eesti Purjetamise Liidu projekti „Noored talendid olümpiale LA2028“, mille eesmärk on toetada Eesti noorte tipppurjetajate ettevalmistust 2028. aasta Los Angelese olümpiamängudeks.

Võistluse koduleht