Aksel Haava saavutas IQFoil noorte EM-l 5. koha

Sardiinia saarel Arzachenas 18.-25. oktoobrini toimunud iQFoil Youth & Junior European Championships 2025 oli Eesti noortele purjelauduritele edukas. Võistlustel osales 306 sportlast 28 riigist.

Meeste U19 klassis saavutas Aksel Haava, kes kuulub Eesti Purjetamis liidu “Noored talendid olümpiale” projekti, 5. koha 100 võistleja seas. See on Haava karjääri seni parim tulemus tiitlivõistlustel. Tüdrukute U17 klassis lõpetas Bertha Kivistik 10. kohal 61 sportlase hulgas. Mõlemad Eesti sportlased jõudsid medalisõitudesse, mis sõideti väga muutlikes tuuleoludes.

Aksel Haava sõnul andis võistlus talle suure kogemuse ja kinnitas, et tehtud töö on vilja kandmas:

“Noorte EM Sardiinias oli hästi korraldatud võistlus, kus sain sõita kokku kuus päeva – viis päeva kvalifikatsioone ning viimasel päeval medal race, kokku 19 sõitu. Tehti nii kursisõite kui slaalomit. Sellel võistlusel õnnestusid mul peaaegu kõik stardid sajaprotsendiliselt ja ülestuules olin kuldfliidi kiireim.

Lihvima pean allatuule osa, kus kiiruses alla jään. Medalisõitude päeval oli tuul väga nõrk ja pagiline. Mitu korda sõit katkestati ja lõpuks tehti liiga nõrga tuule tõttu medalisõidu formaadi asemel slaalomit.

Sain alustada otse poolfinaalist, olin enesekindel ja juhtisin kuni viimase märgini, aga siis kaotasin pöördel kiirust ja nii sai kanadalane ette. Alguses olin pettunud, sest finaalikoht oli ka käeulatuses, aga 5. koht on minu jaoks hea saavutus (mind edestasid ainult Itaalia, Türgi, Iisrael ja Kanada) ja siiamaani kõrgeim koht tiitlivõistlustel.”

Tüdrukute U17 klassis sõitnud Bertha Kivistik jäi samuti oma tulemusega rahule:

“Võistlused Sardiinias läksid mitmekülgselt. Oli häid hetki, aga ka vigade momente. Käigu ja kiiruse poolest polnud paha, isegi hea, aga ülestuule stardid olid need, mis tekitasid raskust ja millega kaotasin tohutult.

Olin õnnelik, et sain medal race’i, kuigi see minu plaanide järgselt ei läinud ning suutsin valesse märki sõita, sain ikka hea kogemuse seal üldse olla. Muidu jäin võistlusega suhteliselt rahule, arvestades, et enne seda ei saanud kahjuks treenida ja sõita haiguse tõttu nii palju, kui oleksin tahtnud.”

U17 poiste arvestuses esindasid Eestit Lukas Tuubel ja Leonid Turovski, kes said vastavalt 89. ja 92. koha. Kuigi neil õnnestus sõita vaid 11 sõitu, koguti väärtuslikku rahvusvahelist kogemust.

Võistluse koduleht ja tulemused: https://2025iqyjeuropeansitalia.sailti.com/en/default/races/race