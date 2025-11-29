Anna-Liisa Talts – esimene Eesti naine, kes üksi üle Atlandi purjetas

Tekst: Piret Salmistu, Kalevi Jahtklubi

Fotod: La Boulangère Mini Transat ja Kristiina Toots

13. november 2025, Guadeloupe / Tallinn – “Ma olen rõõmus et suutsin oma eesmärgi täita.” – need olid sõnad, millega Anna-Liisa Talts lõpetas legendaarse La Boulangère Mini Transat 2025 võistluse, jõudes oma 6,5-meetrisel purjekal Nolita (EST 654) ja Eesti lipu all Guadeloupe’ile.

Sellega sai Anna-Liisast esimene Eesti naine, kes on üksi purjetanud üle Atlandi ookeani, läbides kahe etapi käigus kokku ligi 7500 kilomeetrit ehk veidi üle 4000 meremiili.

Anna-Liisa finišeeris 13. novembri varahommikul kell 3:20 (aeg Guadeloupe’l), lõpetades 18 päeva, 17 tundi ja 20 minutit kestnud ookeanisõidu, mis kulges Kanaaridelt Kariibidele. Guadeloupel ootasid ja tervitasid Anna-Liisat pereliikmed – õde Kristiina koos abikaasaga ning elukaaslane, Šveitsi päritolu soolopurjetaja Joshua Shopfer perega, kes lõpetas sama võistluse vaid mõni päev varem, 9. novembril, samas fliidis viiendana.

Anna-Liisa Talts finišis

„Paljud teevad MBA kraadi, mina otsustasin läbida üksinda Atlandi-ületuse,“ selgitas ta, olles lõpetanud 52. kohaga seeriaklassis Nolita pardal, mille ta tõi finišisse laitmatus seisukorras. “Minu jaoks oli palju raskem võidelda iseendaga kui hoolitseda jahi eest.“

„Mul on raske kirjeldada, mida ma praegu tunnen. Siia jõuda… see on nii teistsugune kui kõik, mis merel toimus. See oli pikk teekond, vahel väga raske… aga ma sain ka palju magada! Ausalt, mul ei olnud mingeid erilisi ootusi ja mul oli raske ette kujutada, mida tähendab veeta nii palju päevi üksi ookeanil. Aga lõpuks läks kõik hästi — ja ma tegin selle ära!

Ma olen nüüd esimene eestlanna, kes Mini Transati lõpetanud. Ma arvan, et see lihtsalt pidi juhtuma. Mul on selle üle hea meel, aga kõige rohkem loodan, et tulevikus tuleb veel teisi, kes selle seikluse ette võtavad. Eestis on mõned inimesed Mini-klassis varem sõitnud ning ma olin väga uudishimulik, et soolopurjetamisest rohkem teada saada. Hakkasin nendega suhtlema ja üsna kiiresti, kui kuulsin Mini-kogukonnast, sain aru, et see on midagi, mida ma pean kogema. Pärast kahte aastat kvalifikatsioonivõistlusi toitis just see Mini-klassi perekond minu soovi osaleda.

Ma olen rõõmus et suutsin oma eesmärgi täita. Atlandi ookeani ületamine oli lihtne. Kaks aastat tööd selle nimel – see oli raske. Oli veidi uskumatu, et olengi nüüd kohal. Mul oli lihtsalt nii hea meel näha kõiki sõpru sadamas kellega koos me seda tegime! Ja igatsen neid, kes minust praegu kaugel!”

52 – Série (654) Nolita – Anna-Liisa Talts (EST)

Saabumisaeg: 13.11.2025 kell 08:20:47 UTC

Võistlusaeg: 18 päeva 17 tundi 20 minutit 47 sekundit

Vahe liidriga: 3 päeva 17 tundi 41 minutit 23 sekundit

Vahe eelneva lõpetajaga: 4 tundi 32 minutit 52 sekundit

Tegelikult läbitud distants: 3000,74 meremiili / 6,7 sõlme

Võistlus, kus loodus seab reeglid

Mini Transat on üks maailma legendaarsemaid soolopurjetamise võistlusi. See on teekond, mis algab Prantsusmaal ja lõpeb Kariibidel, kestes kaks kuni kolm nädalat. Võistlejad seilavad 6,5-meetristel jahidel, millele on kehtestatud äärmiselt ranged ohutusnõuded.

Tegemist on võistlusega, kus inimlik pühendumus, julgus, teadmised ja kogemused on esmatähtsad, asendades tehnoloogia võimekuse ja võimalused, sest osalejad ei tohi kasutada telefone, nutiseadmeid ega internetti. Navigeerimiseks on lubatud vaid paberkaardid ja lihtne GPS, mis näitab asukohta ja käsitsi sisestatud punkte.

Mini klassi peetakse avameresõidu inkubaatoriks, kust on sirgunud tänapäeva innovaatilisemad jahid ja edukaimad soolopurjetajad. Ainuüksi kvalifitseerumine Mini Transatile on suur saavutus: igal aastal valitakse välja vaid 90 osalejat, kes on kogunud piisavalt kvalifikatsioonimiile ning sooritanud kohustusliku 1000-meremiilise soolosõidu.

Raske algus ja tugev finiš

Anna-Liisa teekond algas 21. septembril Les Sables d’Olonne’ist, sihiks esimese etapi finish Kanaaridel. Esimestel päevadel vaevas teda tugev merehaigus ning purunes pukspriit, mis jättis ta ilma kahest purjest. Kuid juba kolmandaks päevaks harjus ta olukorraga, paigaldas varupukspriidi ja leidis taas rütmi.

25. septembril tühistasid korraldajad esimese etapi orkaani Gabrielle tõttu, mille puhangud ulatusid 60 sõlmeni ja lained 8 meetrini, pidades silmas eelkõige purjetajate turvalisust. Võistlejad suunati tormivarju Portugali rannikule, kus Anna-Liisa taastas isa Andrese tolle abikaasa Kristi Taltsi abiga oma jahi võistluskordaja jätkas iseseisvalt teekonda Kanaaridele, et olla valmis teiseks etapiks.

Mini Transati teine ja pikim etapp sai stardi 25. oktoobril Santa Cruz de La Palmalt, sihiks Guadeloupe saar Kariibidel, 2700 meremiili ehk ligi 5000 km kaugusel. Ookeani ületamisel oli edu võtmeks sobivate passaattuulte leidmine ja optimaalseim marsruut.

Isiklik ja inspireeriv teekond

Anna-Liisa teekond Mini Transatile oli tugeva töö ja pühendumuse tulemus. “Siia võistlusele pääsemine on olnud niivõrd raske protsess, et on olnud hetki, mil tuli end vaimselt uuesti kokku võtta,” rääkis ta enne starti. “Üksi purjetades peab õppima endale tunnustust andma – kui midagi läheb valesti, pole kedagi teist süüdistada kui iseennast.”

Tema võistlusjaht Nolita kuulub vanema põlvkonna jahtide hulka (Pogo 2), mis ei suuda uuemate vastu võistelda, kuid just sellepärast oli projekt realistlik ja õppeprotsessile keskendunud.

“Tulemustele ma rõhku ei pane – minu jaoks on oluline seiklus, õppimine ja uhkus teekonna läbimise üle,” ütles Anna-Liisa enne starti.

Kui meri leiab su lõpuks ise üles

Kuigi Anna-Liisa lapsepõlv ei möödunud aktiivselt merel, oli meri talle varakult südamelähedane. Lapsena ei olnud ta purjetamisega tihedalt seotud, kuid aeg-ajalt perega mere äärde sattudes jäid tormised rannad ja vee lõhn eredalt meelde.

Tol ajal veetis Anna-Liisa enamuse ajast hoopis jäähallis – ta alustas viieaastaselt iluuisutamisega ning harjutas kuus korda nädalas Anna Levandi juhendamisel. Jäähallist sai tema teine kodu ning treener ja sõbrad olid nõnda olulisel kohal, et eriala vahetamisele ta tol ajal ei mõelnud.

Anna-Liisa isa Andres, avastas enda jaoks purjetamise, mis tõi mereteema ka pereringi. Alles täiskasvanueas mõistis Anna-Liisa, et see maailm tõmbab teda tugevamalt, kui ta lapsepõlves aimata oskas, ning sealt alates sai merest ja purjetamisest tema elu keskne osa.

Ühel hetkel soetas ta endale väikese matkapurjeka, tänu millele sai tunda ka purjekaomaniku võlusid ja valusid. Ta on tegutsenud üle kümne aasta purjetamisvõistluste korraldamisega, osales oma naiskonnaga Muhu Väina regattidel ning õppis palju professionaalsetes purjetamismeeskondades tiimiliikmena. See viis lõpuks julguseni proovida soolopurjetamist.

“Mind inspireerisid sellised eeskujud nagu Tracy Edwards, Ellen MacArthur ja Tania Aebi,” on Anna-Liisa öelnud. “Ühel hetkel tundus, et miks mitte proovida ka ise.”

Mini klassi juurde jõudmisele eelnesid pikad vestlused Eesti kogenud soolopurjetajatega – Martin Räägu, Ülar Marki ja Jaanus Tammega. Just nende nõuanded ja julgus tegutseda said alguseks projektile, mis kulmineerus nüüd Atlandi ookeani ületamisega.

Tunnustus ja eeskujuks olemine

Eesti Purjetamise Liit on nomineerinud Anna-Liisa Taltsi tänavusele Aasta Tegu tiitlile, mille võitja kuulutatakse välja täna, 13. novembril.

Anna-Liisa teekond Mini Transatil on oluline ja ajalooline tähis Eesti purjetamise loos ning tunnistus tema pühendumusest, sihikindlusest ja julgusest oma unistus ellu viia.

Soolopurjetaja Anna-Liisa Taltsi ja Nolita teekonda toetavad: Piletilevi | PLG, Krulli Kvartal, Kood Jõhvi, Arbonics, Reval Cafe, Nautical Store | Pelle P.. Tactical Foodpack, Nord Sail Eesti, LoodusInvest, namespace, Bolt, Wireloom, SVT Balti, Yachts Service OÜ, Lasita Aken, Kohe Coffee, Nordic Hotel Forum ja palju eraisikutest toetajaid.

Loe Anna-Liisa teekonnast lähemalt: www.al-sailing.eu

Võistluse veebileht https://www.minitransat.fr/