Avapäeva liidrid selgunud: Pärnu Purjetamisnädala regatt sai hoo sisse

Täna algas Pärnus Garmin Purjetamise Võistlussarja 4. etapp ehk Pärnu Purjetamisnädala regatt 2026. Võistlevad ILCA 6, ILCA 7, RS Feva, RS Aero ja 470 paadiklassid. Meeste olümpiapaadiklassis ILCA 7 selguvad ka regati lõpuks, pühapäeval, Eesti meistrid. Kokku läheb merele 93 alust.

Avamisel tervitas sportlasi ja külalisi Pärnu Jahtklubi kommodoor Alari Akermann, kes tänas klubi 120. juubeliaasta puhul kõiki tänaseid ja endisi klubiliikmeid ning kõiki teisi, kes on läbi aastate Pärnu Jahtklubi arengusse panustanud. Ta rõhutas, et just tänu nende inimeste tööle, pühendumusele ja panusele on klubi kujunenud selliseks, nagu see täna on, ning avaldas lootust, et Pärnu Jahtklubi kestab ja areneb ka tulevastel põlvkondadel. Tervitussõnad ütlesid ka Pärnu linnapea Kristel Voltenberg ning võistlusjuht Jüri Sõber.

Äikesehoiatusele vaatamata õnnestus kõikides paadiklassides üks võistlussõit pidada ja 470 klassis kaks. Võistluspäev jäi siiski õhtupoolikul tuule vaikimise tõttu lühikeseks.

Naiste olümpiapaadiklassis ILCA 6 on naiste arvestuses päeva liider Romi Safin, teisel kohal lätlanna Agija Elerta ja kolmandal kohal Kalevi Jahtklubi sportlane Brigitta Vilo, kes juhib ka U21 naiste ja U19 tüdrukute arvestuses. Meeste ja U19 poiste arvestuses juhib päeva William Liiv Rein Ottosoni Purjespordikoolist.

Meeste olümpiapaadiklassis selgitatakse regatil Eesti meister. Esimesel päeval seilab tiitlikursil Tavo Annus, teisel kohal on Bo Arnon Kooser – mõlemad Rein Ottosoni Purjespordikoolist – ning kolmandal kohal Remy Tupits Tallinna Jahtklubist, kes on U21 vanusegrupis liidrikohal.

RS Aero 5 arvestuses juhib värskelt Euroopa meistrivõistlustelt Saksamaalt pronksmedaliga naasnud Hiiu Purjelaeva Seltsi esindav Jorgen Kuivonen. Tema järel on teisel kohal Jessika Jõesaar Hara Seilamise Seltsist, kes ühtlasi juhib U22 arvestust.

RS Aero 6 paadiklassis võistleb seekord viis sportlast, esikohal on Saaremaa Merispordi Seltsi esindaja Andrias Sillaste.

RS Aero 7 ehk kõige suurema purjega RS-arvestuses juhib ühe sõidu järel Ivo Volkov Pärnu Jahtklubist.

Kahepaadil RS Feva ei ole vastast Uku Kuuse Purjespordikooli sportlastele – esiviisik kuulub täna neile. Esikohal on Leon Zolotarjov ja Georg Udras. Olümpiaprogrammi kuuluvas segapaaride paadiklassis 470 juhib Pärnu Jahtklubi tandem Andrias Sepp ja Liise Väliste.

Kõik tulemused: https://manage2sail.com/en-US/event/parnupurjetamisnadal2026#!/

GALERII: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Eesti.Purjetamise.Liit&set=a.1350255960588350

Piltide autor Tiit Aunaste / Eesti Purjetamise Liit