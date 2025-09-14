Baltic Cup Liepajas. Finaal.

Allikas: Eesti Purjelaualiit / http://purjelaualiit.ee

Päris viimasel hetkel enne kooliaasta algust ja väikese puhkusega MMi järel jõudsid

meie noored purjelauasportlased Liepajasse, et Läti ja Leedu parimatega Baltic Cupi

rajal mõõtu võtta. Ühtlasi toimusid Läti Meistrivõistlused. Kokku osales Eestist 15 purjelaudurit.



Tuule ja lainete poolest tuntud Liepajas saadi esimesel päeval kolm keskmise tuulega

sõitu kirja. Vahepeal juba kurjaks kippuv meri rahunes koos tuulega maha ja seda

kahjuks lausa kaheks päevaks. Viimasel päeval õnnestus siiski Technoklassile veel

kaks sõitu pidada ja kui alguses näitasid eestlased olulist domineerimist, siis nendes

tingimustes tulid lõunanaabrite konkurendid tublisti lähemale. Meie parimatest noortest

ei andnud Johanna Lukk U17 tüdrukute arvestuses siiski mitte ühtegi sõiduvõitu ära

ja U17 poistest pidi Henri Kiiver vaid ühel korral tunnistama Sander Laasma paremust.

Sander oli selles arvestuses teine ja eestlaste kolmikvõidu tagas Pärt Evald

Kullerkupp.

U17 arvestus oli eestlastele edukas ka sarja kokkuvõttes, kus Liepaja

etapil teiseks tulnud Grita Griin võttis tüdrukute üldvõidu ja Pärt Evald Kullerkupp

poiste üldvõidu.

U13 poisid ja tüdrukud võistlesid koos ja siin tuldi esimesel päeval finišisse vaid

meetriste vahedega. Vaikse tuule päeval langes tublilt alustanud Hart Hõim

kolmandaks ja Linda Tulviste tõusis teisele kohale. Võitjaks tuli kummagi eestlasega

ägedaid võitlusi pidanud Telma Dzirkale.



Techno Open arvestuses tõi meile sellelt etapilt poodiumi kõrgeima koha Art Robert Pedajas.



Foiliklassis näitab eestlaste osalemine kahjuks langustrendi. Eestit esindasid vaid kaks

sportlast. Bertha Kivistik oli siiski parim U17 tüdruk nii finaaletapil, kui sarja

kokkuvõttes. Sama suutis meie teine esindaja Leonid Turovski U15 poiste arvestuses.

Peatreener Aivar Kajakas: „ Meil oli tegelikult raske võistlus. Esinumbrid tegid küll oma tulemuse

võrdlemisi kindlalt ära, kuid siin mängis rolli hoopis mentaalne võimekus ja

psühholoogiline tugevus, mida kahjuks kõigile sportlastele ei jätkunud. Pika hooaja lõpuks

ja vahetult peale MMi on situatsioon selline ning toob sportlaste vahed üsna kontrastselt

esile. Peame võtma õppetunni ja oma motivatsioonivõimekuse ümber hindama ning

järgmise hooaja planeerimisel sellega arvestama.“

Kokku osales Liepaja Baltic Cupil 29 purjelaudurit foilil ja 44 Techno293 varustusega.

Kunagi ka Neilpryde nime kandnud karikasari Baltic Cup on meie regiooni

traditsiooniline ja kõige olulisem karikasari, mis on purjelaua rajasõitjaid motiveerinud ja

kokku toonud pea 25 aastat.

Järgmisel nädalal purjetavad purjelaudurid harrastajate Fun-sarja finaaletapi Pärnus.