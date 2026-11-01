Bertha Kivistik ja Leonid Turovski võistlesid iQFOili noorte ja juunioride EM-il Kreekas

Kreekas Varkizas lõppesid 31. oktoobril iQFOili noorte ja juunioride Euroopa meistrivõistlused, kus 290 sportlase seas 31 riigist esindasid Eestit Tallinna Purjelauakooli noorsportlased Bertha Kivistik ja Leonid Turovski.

U19 tüdrukute arvestuses võistelnud Bertha Kivistik saavutas 24. koha 37 sportlase konkurentsis. U17 poiste klassis osalenud Leonid Turovski lõpetas 51. kohal 96 võistleja seas.

24.–31. oktoobrini toimunud Euroopa meistrivõistlusi iseloomustasid muutlikud tuuleolud. Võistlusnädala alguses tuli sportlastel toime tulla nõrga ja ebastabiilse tuulega, kuid järgnevatel päevadel võimaldas tugevam tuul pidada erineva formaadiga võistlussõite. Kavas olid nii slaalom kui ka ülestuulesprindid.

U19 tüdrukute arvestuses tuli Euroopa meistriks Taisiia Stopchenko, kellele järgnesid kreeklanna Danai Giannouli ja poolatar Julia Przybyl. U17 poiste klassis võitis Euroopa meistritiitli hispaanlane Enric Patiño Riutord, hõbeda prantslane Swann Manhaval ja pronksi itaallane Luca Pacchiotti.

U19 poiste Euroopa meistriks krooniti Kfir Nov Iisraelist ning U17 tüdrukute tiitli võitis Ece Melis Baş Türgist.

Võistluste ametlikud tulemused: https://2026iqyjeuropeansgreece.sailti.com/en/default/races/race-resultsall