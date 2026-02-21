DN-klassi Euroopa ja maailmameistrivõistlused Poolas: Rasmus Maalinn kahekordne tiitlivõitja

DN-klassi jääpurjetamise 2026. aasta Euroopa ja maailmameistrivõistlused Poolas kujunesid Eesti sportlastele erakordselt edukaks. Pärnu Jahtklubi purjetaja Rasmus Maalinn krooniti nii maailmameistriks kui ka Euroopa meistriks. Haapsalu Jahtklubi sportlane Argo Vooremaa võitis DN MM pronksmedali.

Rasmus alustab peagi 15-tunnist tagasiteed koju Pärnusse. Küsimusele, millised tunded teda valdavad, ei osanud värske tiitlivõitja veel ühest vastust anda: „Ei tea, eks peab seda kõike natuke seedima. Küllap hiljem hakkab rohkem kohale jõudma, millega hakkama sain,“ sõnas äsjane Euroopa ja maailmameister.

Peale 42 aastat MM kuld

Maailmameistrivõistlustel näitas Maalinn stabiilset ja kiiret sõitu. Viiest peetud võistlussõidust saavutas ta kaks sõiduvõitu, mis kindlustasid talle esikoha maailma tugevas konkurentsis. Täiskasvanute arvestuses ei olnud eestlased DN-klassis maailmameistritiitlit võitnud enam kui 40 aasta jooksul, mis annab saavutusele erilise kaalu.

„Hommik algas keeruliselt. Kuna teised said Rootsist päev varem tulema ja tegid terve eilse päeva juba Bukowo järvel trenni, pidime meie väga kiiresti oma trimmid paika saama. Hommikul puhus tuul läänest ning olime kuldfliidiga stardijoonel, kui tuul keeras 90 kraadi põhja. Pidime liinilt ära tulema ja järvel ümber kolima. Pärast umbes tunniajast tuulevaikust hakkas tuul uuesti tõusma ning saime starti minna. Hooajal tehtud töö kandis vilja – suutsin MM-i väga hästi alustada ja võitsin kaks sõitu. Jää- ja järvepurjetamisele omaselt oli tuul väga muutlik. Järgmistes sõitudes minu stardipool kaotas ning pidin palju vaeva nägema, et tõusta vastavalt teiseks ja neljandaks. Enne viimast sõitu olime Karol Jablonskiga virtuaalselt viigis – kes finišeerib eespool, see võidab. Pidin startima vasakule poolele, mis oli viimastes sõitudes kaotanud. Lähenesin taktikaliselt: pidin võimalikult vara minema paremale poolele, kuhu startis ka minu peamine konkurent. Kontrollisin teda sõidu lõpuni ning finišeerisin kuuendana, tema üheksandana,“ kommenteeris Maalinn.

Maailmameistrivõistluste kuldfliit

Maailmameistrivõistlustelt tuli Eestile lisaks kuldmedalile ka pronks – kolmanda koha võitis Argo Vooremaa Haapsalu jahtklubist. Juuniorite arvestuses saavutas esikoha Karl Ader (Saaremaa Merispordi Selts) ning teise koha Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts).

Eestlaste tulemused kuldgrupis, kuhu pääsesid kvalifikatsiooni järel 40 parimat:

• Rasmus Maalinn (C-20, Pärnu Jahtklubi) – 1. koht (1-1-4-2-(6), nett 8 p)

• Argo Vooremaa (C-36, Haapsalu Jahtklubi) – 3. koht

• Hardi Laurits (C-96, Haapsalu Jahtklubi) – 7. Koht

• Eigo Helimets (C-73, Kalevi Jahtklubi) – 10.koht

• Joonas Kiisler (C-53, Jahtklubi Dago) – 13. koht

• Marek Lentsius (C-72, Kalevi Jahtklubi) – 19. Koht

• Karl Ader (C-80, Saaremaa Merispordi Selts) – 26. koht

• Jorgen Kuivonen (C-65, Hiiu Purjelaeva Selts) – 28. Koht

• Erki Teras (C-17, Haapsalu Jahtklubi) – 32. koht

Rasmus Maalinn jätkab valitseva Euroopa meistrina

2025. aasta Euroopa meistrina läks Maalinn starti eesmärgiga tiitlit kaitsta. Kolme sõidu järel asus eestlane kindlalt liidriks ning vormistas kokkuvõttes Euroopa meistritiitli.

Kuldfliidis (35 võistlejat, 11 riiki) esinesid tugevalt ka teised Eesti sportlased. Juuniorte arvestuses oli parim Jorgen Kuivonen.

Eesti purjetajate tulemused kuldfliidis:

• Rasmus Maalinn (C-20, Pärnu Jahtklubi) – 1. koht

• Argo Vooremaa (C-36, Haapsalu Jahtklubi) – 6. koht

• Hardi Laurits (C-96, Haapsalu Jahtklubi) – 9. koht

• Joonas Kiisler (C-53, Jahtklubi Dago) – 10. koht

• Eigo Helimets (C-73, Kalevi Jahtklubi) – 12. koht

• Marek Lentsius (C-72, Kalevi Jahtklubi) – 18. koht

• Jorgen Kuivonen (C-65, Hiiu Purjelaeva Selts) – 27. koht

Eesti Jääpurjetamise Liidu president Alari Akermann hindas Eesti sportlaste esitust kõrgelt:

„Rasmus Maalinna saavutus on Eesti jääpurjetamise jaoks märgilise tähendusega. Maailma ja Euroopa meistritiitli võitmine samal regatil näitab erakordset taset, pühendumust ja sportlikku küpsust. Väga tugev tulemus on ka Argo Vooremaa medal. Rõõmu teeb eestlaste suur arv kuldfliitides. See tulemus peegeldab kogu meie jääpurjetamiskogukonna tööd. Tänan kõiki sportlasi, treenereid, toetajaid ja korraldajaid.“

Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann lisas:

„Rasmus Maalinna kahekordne tiitlivõit on suur saavutus kogu Eesti purjetamise jaoks. DN-klass on rahvusvaheliselt äärmiselt konkurentsitihe ning sellisel tasemel võit näitab Eesti sportlaste professionaalsust ja pühendumust. Need tulemused kinnitavad, et Eesti purjetajad suudavad olla tipus nii vee- kui jääpurjetamises.“ „Palju õnne, Rasmus! Oled noortele ja ka kogenud purjetajatele ägedalt inspireeriv ning oled selle nädala jooksul teinud imelist ajalugu,“ lisas Nuutmann.

DN on üks maailma levinumaid ja konkurentsitihedamaid jääpurjetamise klasse. Tänavused tiitlivõistlused toimusid Poolas 14.-21. veebruarini ning regatil osales kokku 16 Eesti sportlast.

Kõik tulemused ja lisainfo:

https://www.sailwave.com/results/dn/