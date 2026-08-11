Draakon-klassi 2029. aasta maailmameistrivõistlused purjetatakse Tallinnas

Rahvusvaheline Draakon Klass valis 2029. aasta maailmameistrivõistluste korraldajaks Eesti. MM toimub 2029. aasta augusti keskel Tallinnas Kalev Jahtklubis ning sellele eelnevad Draakon-klassi avatud Eesti meistrivõistlused. Võistluste täpsed kuupäevad kinnitatakse hiljem. Mõlemad regatid korraldavad Eesti Draakon klassi purjetajate liit ja Kalevi Jahtklubi.

Rahvusvahelise Draakon Klassi Assotsiatsiooni aastakoosolek toimus laupäeval, 24. oktoobril Iirimaal Dún Laoghaire’is Royal St George Yacht Clubis. Koosolekul valiti mitme tulevase tiitlivõistluse korraldajad, sealhulgas 2029. aasta maailmameistrivõistluste toimumiskoht.

MM-i korraldusõigust taotlesid kolm tugeva purjetamistraditsiooniga linna: Douarnenez Prantsusmaal, Sanremo Itaalias ja Tallinn. Rahvuslike klassiliitude esindajate hääletusel kogus Tallinn 20, Douarnenez viis ja Sanremo kolm häält.

Tallinna kandidatuuri esitlesid Kalev Jahtklubi juhatuse liikmed Anu Varvik ja Piret Salmistu. Anu Varvik kuulub ka Eesti Draakon klassi purjetajate liidu juhatusse ja purjetab ise Draakonil. Piret Salmistul on pikaajaline rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamise kogemus, sealhulgas Melges 24 MM-i, Finn Gold Cupi ning kahe ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistluse ning paljude teiste regattide korraldusmeeskonnas.

Eesti delegatsiooni kuulus ka Eesti Draakon klassi purjetajate liidu asepresident Rene Treifeldt. Koos meeskonnakaaslase ja ühe Eesti Draakon klassi pikaaegse eestvedaja Mihkel Kosega tutvustas ta juba enne aastakoosolekut Eesti kandidatuuri rahvuslike klassiliitude esindajatele ja aitas selgitada Tallinna korraldusettepanekut. Rene ja Mihkel on tänaseks kõige aktiivsemad rahvusvahelises Draakon klassi võistluskarussellis osalevad Eesti purjetajad.

„Meeletult hea meel on,” ütles Eesti Draakon klassi purjetajate liidu asepresident Rene Treifeldt.

“Sellise tiitlivõistluse Eestisse toomine annab tugeva tõuke meie kohalikule Draakon-klassile ja loodetavasti kasvatab huvi ka naaberriikides. Selle tulemuse taga on kaks aastat järjepidevat tööd. Oleme Mihkel Kosega välisvõistlustel palju suhelnud teiste riikide esindajatega ning tutvustanud nii Tallinnat kui ka meie klassi tegemisi.

Alguses tundus eesmärk üsna utoopiline, kuid ühel hetkel anti meile mõista, et meil on suurte purjetamisriikide, nagu Prantsusmaa ja Itaalia, ees üks oluline eelis – kui nemad eelistavad sageli võistelda koduvetes, siis meie käime aktiivselt välisregattidel, loome kontakte ja oleme rahvusvahelise kogukonna tegemistes pidevalt kohal. Hea näide meie aktiivsusest on seegi, et juba kuu aja pärast osaleb Hongkongis Draakon-klassi MM-il kaks Eesti meeskonda.

20 häält 28-st näitab, et meie tegemisi on märgatud ja Eestisse tahetakse tulla. Nüüd tuleb korraldada üks meeldejääv MM!”

Rahvusvahelise Draakon-klassi koordinaator Martin „Stavros” Payne tunnustas Eesti kandidatuuri ja väga head esitlust.

„Tallinn võitis 2029. aasta maailmameistrivõistluste korraldusõiguse väga selge häälteenamusega. Tallinna esindajate esitlus oli suurepärane ning kogu Draakon-klassi kogukond ootab 2029. aastal Eestisse tulekut. Juubeliaasta algab Gold Cupiga Hornbækis, jätkub Draakoni 100. aastapäeva tähistamisega Marstrandis ja kulmineerub maailmameistrivõistlustega Tallinnas. Meil on väga hea meel selle põhjamaise teekonna üle aastal, mil Draakon tähistab oma sajandat sünnipäeva,” ütles Payne.

Draakoni põhjamaine juubelisuvi

2029. aasta on Draakon-klassi jaoks erakordne, sest täitub sada aastat selle ajatu purjeka sünnist. Norra paadidisainer Johan Anker lõi Draakoni 1929. aastal ning sajandi jooksul on sellest kujunenud üks maailma hinnatumaid ja pikaajalisema traditsiooniga one design kiiljahiklasse. Draakon kuulus aastatel 1948–1972 olümpiaprogrammi ja võistles kokku seitsmel suveolümpial.

Juubeliaasta rahvusvahelisse programmi kuuluvad suve alguses Taanis Hornbækis toimuv Gold Cup, 23.–29. juunil Rootsis Marstrandis peetav Draakoni 100. aastapäeva regatt ning augusti keskel Tallinnas toimuvad maailmameistrivõistlused. Tallinna MM-ile eelnevad samas võistluspaigas Draakon-klassi avatud Eesti meistrivõistlused. Tallinna regattide täpsed kuupäevad kinnitatakse hiljem.

Eesti kandidatuuri keskne idee oli ühendada kolm rahvusvahelist suursündmust üheks meeldejäävaks põhjamaiseks purjetamissuveks. Korraldajad tutvustasid praktilisi võimalusi Draakonite transportimiseks Marstrandist Tallinna ning pakkusid osalejatele kahe sündmuse vahel paatide hoiustamist Eestis.

Viimati toimusid Draakon-klassi maailmameistrivõistlused Põhjamaades 2001. aastal, mil neid võõrustas Hornbæk. Tallinna valimine toob MM-i 28 aasta järel tagasi Põhja-Euroopasse. Ühtlasi toimuvad Draakon-klassi maailmameistrivõistlused esimest korda Balti riikides. Draakon-klass on nüüd teine olümpiaklass, küll endine, mille MM-i korraldamine on Eestile usaldatud. Viimati toimus tänaseks samuti endise olümpiaklassi Finn-klassi MM Tallinnas 2013. aasta augustis.

Eesti Draakon-klassi järjepidev areng

Eesti on võõrustanud Draakon-klassi Euroopa meistrivõistlusi kahel korral: 2004. aastal Tallinnas ja 2024. aastal Pärnus. Kui 2004. aasta EM-il osales kaheksa Eesti jahti, siis 2024. aastaks oli Eesti osalevate meeskondade arv kasvanud 19-ni.

Eesti Draakon-klassi kogukond on kasvanud ka pärast Pärnu Euroopa meistrivõistlusi. Kohalikku laevastikku kuulub üle 20 aktiivse jahi ning Eesti meeskonnad osalevad regulaarselt välisregattidel ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Mõte kandideerida maailmameistrivõistluste korraldajaks esitati rahvusvahelisele klassiliidule juba pärast edukat Pärnu EM-i.

Draakon-klassi maailmameistrivõistlused toimuvad iga kahe aasta järel. Kuna 2025. ja 2027. aasta MM-ide korraldajad olid juba valitud, avanes Eestil võimalus kandideerida 2029. aasta juubeliaasta MM-i korraldajaks.

Olümpiaregati taust ja kogenud korraldusmeeskond

Tallinna tugevuseks on Kalevi Jahtklubi ja TOP City Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse terviklik sadamaala, mis on võõrustanud arvukalt eri jahiklasside rahvusvahelisi regatte ja tiitlivõistlusi. Alates 1980. aasta Tallinna olümpiapurjeregatist on Kalevi Jahtklubi korraldanud mitmeid kõrgetasemelisi rahvusvahelisi võistlusi. Viimase viie aasta jooksul on klubi võõrustanud kahel korral ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusi – 2021. ja 2025. aastal.

Kalevi Jahtklubil on kogenud korraldusmeeskond ning rahvusvaheliste tiitlivõistluste läbiviimiseks vajalik kaasaegne sadamataristu. Vahetult sadama ees paiknevat võistlusala Talinna lahel toetab suurepärane asukoht Tallinna kesklinna lähedal, millega tutvumist ootavad juba paljud Dún Laoghaire’is olnud purjetajad.

Tallinna linn ja Eesti Purjetamise Liit on kinnitanud oma toetust maailmameistrivõistluste korraldamisele.

Tallinna linnapea Peeter Raudsepp ütles Eesti kandidatuuri toetuseks: „Tallinna linna nimel on mul hea meel kinnitada meie täielikku toetust Eesti Draakon klassi purjetajate liidu ja Kalevi Jahtklubi kandidatuurile korraldada 2029. aasta Draakon-klassi maailmameistrivõistlused Tallinnas. Tallinnal oleks suur au tervitada Draakon-klassi selle sajandal juubeliaastal.”

Draakon-purjetamise ajalugu Eestis

Draakon-klassi purjetamine sai Eestis alguse pärast Teist maailmasõda, kui esimesed jahid saabusid siia 1948. aastal. Aastatel 1952–1972 ehitati Tallinna Eksperimentaalses Spordilaevade Tehases 989 Draakonit. Tallinnast kujunes sellega üks maailma olulisemaid Draakon-klassi jahtide tootmiskeskusi.

Draakon oli Eestis väga populaarne võistlusklass. 1970. aasta Eesti meistrivõistlustel osales 31 jahti ning Eesti purjetajad kuulusid Nõukogude Liidu paremikku. Pärast klassi eemaldamist olümpiaprogrammist 1972. aastal lõpetati Tallinnas Draakonite tootmine ja mõne aastaga kadus aktiivne laevastik Eestist peaaegu täielikult.

Draakon-klassi taassünd algas 1997. aastal, kui teenekas purjetaja Jevgeni Kazakov taastas Kalevi Jahtklubis Tallinnas ehitatud ajaloolise Draakoni. Jaht kannab tänapäeval nime My Dream ja purjenumbrit EST 1. Koostöös Soome purjetaja Timo Nurmilaukase ja Taani Draakoni-sõpradega toodi rahvusvaheline Draakon-purjetamine Tallinna tagasi. Esimesel taaselustatud regatil osales Kazakovi paadi kõrval kaheksa Soome ja üks Taani meeskond. Sellest algas uus ajajärk, mis viis 2004. aastal Tallinnas toimunud Euroopa meistrivõistlusteni.

Maailma tipud Eestis

2024.a Draakon-klassi Euroopa meistrivõistlused tõid Pärnusse 55 meeskonda 15 riigist. Stardis olid olümpiavõitjad ja -medalistid, varasemad Draakon-klassi Euroopa meistrid ning maailma tipptasemel profipurjetajad. Nende seas olid Atlanta olümpiavõitja Yevgen Braslavets, Ateena olümpiahõbe George Leonchuk, mitmekordne Draakon-klassi Euroopa meister Lars Hendriksen ja matšpurjetamise maailmameister Torvar Mirsky. Pärnus võistles ka üks maailma kuulsamaid Draakoneid – Briti kuningliku ajalooga puidust Bluebottle. 1948. aastal valminud jaht saavutas Euroopa meistrivõistlustel viienda koha. Nii neid kui ka teisi nimekaid purjetajaid oodatakse Eestisse ka 2029. aastal – osalejate arvuks ennustatakse 80-90 meeskonda.

Draakon-klassil on tugev kuninglik ajalugu. Selle jahiga on purjetanud teiste seas Kreeka kuningas Konstantínos II, Edinburghi hertsog prints Philip ja Taani prints Henrik, kes on ka Kalevi Jahtklubi auliige.

Eesti Draakon klassi purjetajate liidu peatoetaja on Range Rover, kelle toetusele loodetakse ka 2029. aasta maailmameistrivõistluste korraldamisel. Klassi tegevust toetavad ka Garmin, Reval Café, Hea Vesi, ABBYY ja Kalevi Jahtklubi.

Rahvusvahelise Draakon Klassiliidu veebileht https://internationaldragonsailing.net/

Eesti Draakon klassi purjetajate liidu veebileht https://estdragon.ee/

Kalevi Jahtklubi veebileht https://kjk.ee/

Lisainfo

Piret Salmistu

Kalevi Jahtklubi juhatuse liige

+372 507 7217

piret.salmistu@gmail.com

kjk.ee

Rene Treifeldt

Eesti Draakon klassi purjetajate liidu asepresident

+372 504 8272

info@estdragon.ee & rene@revalcafe.ee