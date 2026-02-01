Ilm:
KOHT: Masti 16, Tallinn

Eesti meistrivõistlused jääpurjetamises algasid täna Saaremaal, Ariste lahel
30.01.2026

Reedel, 30. jaanuaril algasid Saaremaal Ariste laht Eesti meistrivõistlused jääpurjetamises klassidele DN, DN juunior, Monotüüp-XV ja Ice-Optimist. Avapäeval peeti kõikides paadiklassides neli võistlussõitu heades, kuid väga talvistes tingimustes võistlusi – õhutemperatuur püsis ligikaudu -10 kraadi juures, puhus umbes 10-sõlmeline tuul. Jääolud olid valdavalt head. Võistlusel osaleb kokku 36 sportlast, nende seas ka üks Poola sportlane.

Kõige arvukamas DN-klassis asus avapäeva järel juhtima Hardi Laurits (HJK), kellele järgnevad Argo Vooremaa (HJK) ja Rasmus Maalinn (PJK). Kokku on DN-klassis stardis 20 jääpurjetajat.

DN juunioride arvestuses hoiab esikohta Andrias Sepp (PJK), teisel kohal on Angus Aarna Ant (PJK). Kolmandat kohta jagavad pärast esimest võistluspäeva Karl Ader (SMS) ja Jorgen Kuivonen (HPS). DN juunioride klassis osaleb üheksa võistlejat.

Ice-Optimisti klassis, kus stardis on kümme noort purjetajat, juhib võistlust Johanna Kuhi-Thalfeldt (HJK). Talle järgnevad Uku Melnits (PJK) ja Eva Mägi (SMS).

Monotüüp-XV klassis, kus võistleb kuus ekipaaži, on avapäeva järel liidrikohal Joosep Laus / Karl Lember (SMS). Teisel ja kolmandal kohal paiknevad vastavalt Olev Oolup / Andrus Padu (DAGO) ning Juhan Kolk / Niklas Jansson (SMS).

Eesti meistrivõistlused jätkuvad Ariste lahel veel kahel päeval,  tiitlivõitjad selguvad pühapäeval.

