Eesti meistrivõistlused jääpurjetamises jätkusid Saaremaal
Eesti meistrivõistlused jääpurjetamises jätkusid Saaremaal

31.01.2026

Täna jätkusid Saaremaal Ariste lahel Eesti meistrivõistlused jääpurjetamises klassidele DN, DN juunior, Monotüüp-XV ja Ice-Optimist. Ilmaolud olid sarnased avapäevale – päikeseline ilm, parasjagu tuult ning külmakraade ligikaudu −10. Teise võistluspäeva järel on kõigis paadiklassides peetud kokku üheksa võistlussõitu.

DN-klassis jätkab liidripositsioonil Hardi Laurits (Haapsalu Jahtklubi). Teisel kohal paikneb Rasmus Maalinn (Pärnu Jahtklubi) ning kolmandal kohal Argo Vooremaa (Haapsalu Jahtklubi). 

DN juunioride arvestuses hoiab esikohta Angus Aarna Ant (Pärnu Jahtklubi). Teisel kohal jätkab Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts)  ning kolmandal kohal paikneb Andrias Sepp (Pärnu Jahtklubi). 

Ice-Optimisti klassis on liidripositsioonil Uku Melnits (Pärnu Jahtklubi). Teisel kohal asub Johanna Kuhi-Thalfeldt (Haapsalu Jahtklubi) ning kolmandal kohal Lukas Jürioja (Pärnu Jahtklubi). 

Monotüüp-XV klassis läheb viimasele päevale vastu liidrina ekipaaž Indrek Aavik / Siim Valgre (Saaremaa Merispordi Selts). Teisel kohal jätkavad Olev Oolup / Andrus Padu (Jahtklubi Dago) ning kolmandal kohal on Joosep Laus / Karl Lember (Saaremaa Merispordi Selts). Ka selles paadiklassis selguvad lõplikud medalikohad pühapäeval.

Eesti meistrivõistlused jätkuvad Ariste lahel pühapäeval, mil selguvad 2026. aasta Eesti meistrid jääpurjetamises. 

Kõik tulemused

