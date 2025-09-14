Ilm:
...
Laadimas...
KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Tuul:
Laadimas...

Eesti Jahtklubide Liit

KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Esileht
Tule purjetama
Purjetamisalad
Teenused
Pood
Purjejahtide register
Mõõdukirjad
Mõõtjad
Reklaamiload
Treenerikutse
Võistlusametnikud
Väikelaeva kindlustus
Varustuse kasutamine
Edetabelid
Juhendid / Reeglid
Organisatsioon
Liikmed
Juhatus
Põhidokumendid
Komisjonid
Ajalugu
Sümboolika
Lingid
Kontakt
Meedia
Fotod
Uudised
ERR uudised
Postimees
Delfi
Ajakiri Paat
Ajakiri Navigaator
KORRALDAJA: PJK
KOHT: Holmi 1, Haapsalu
KORRALDAJA: TJK
KORRALDAJA: Pärnu Jahtklubi
NÄITA ROHKEM

OSTUKORV

Laen ostukorvi...
Eesti noored alustavad iQFOiL U23 maailmameistrivõistlustel Portugalis
Tagasi

Eesti noored alustavad iQFOiL U23 maailmameistrivõistlustel Portugalis

08.09.2025

Täna algavad Portugalis Portimãos iQFOiL U23 maailmameistrivõistluste võistlussõidud, kus on stardis ka Eesti purjelauasõitjad. Eestist võistlevad Aksel Haava, Emma Viktoria Millend ja Lisett Aasmets.

Haava ja Millend kuuluvad ka Eesti Purjetamise Liidu programmi „Noored talendid OM-le”, mis toetab noorte sportlaste ettevalmistust rahvusvaheliseks tipptasemeks ja olümpiapurjetamiseks.

Palju edu teile Aksel, Lisett ja Emma!

Võistlussõidud kestavad kuni laupäeva, 13. septembrini.

Võistluse kodulehelt leiad uudised, tulemused ja galeriid:

https://www.iqfoilclassofficial.org/all-info-portimao-25