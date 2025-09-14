Eesti noored alustavad iQFOiL U23 maailmameistrivõistlustel Portugalis

Täna algavad Portugalis Portimãos iQFOiL U23 maailmameistrivõistluste võistlussõidud, kus on stardis ka Eesti purjelauasõitjad. Eestist võistlevad Aksel Haava, Emma Viktoria Millend ja Lisett Aasmets.

Haava ja Millend kuuluvad ka Eesti Purjetamise Liidu programmi „Noored talendid OM-le”, mis toetab noorte sportlaste ettevalmistust rahvusvaheliseks tipptasemeks ja olümpiapurjetamiseks.

Palju edu teile Aksel, Lisett ja Emma!

Võistlussõidud kestavad kuni laupäeva, 13. septembrini.

Võistluse kodulehelt leiad uudised, tulemused ja galeriid:

https://www.iqfoilclassofficial.org/all-info-portimao-25