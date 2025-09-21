Eesti noored särasid IQFoil U23 maailmameistrivõistlustel Portugalis – Millendi naiste 6. koht

Nädal aega kestnud IQFoil U23 MM-il Portugalis asus kohe esimestel päevadel ülitugevalt gruppi juhtima Emma Viktoria Millend, kes pääses medalisõitude poolfinaali. Seal tuli seekord leppida konkurentide paremusega. Emmal õnnestus 19 peetud võistlussõidust neljal korral võtta sõiduvõit mis tõi üldarvestuses 18 riigi ja 48 sportlase seas tugeva 6. koha.

Meeste arvestuses, kus osales 95 sportlast, esindas Eestit Aksel Haava. Ta lõpetas kokkuvõttes 24. kohal Aksel kommenteeris võistlust: “U23 MM Portimaos oli minu jaoks õnnestunud võistlus. Oli hea meel näha, et saan tugevas konkurentsis kuldfliidis esiotsa sõite teha. Meeste hulgas osales ka vähemalt kolm olümpiasportlast. Olin hästi ette valmistanud nii füüsiliselt kui vaimselt ja Portimaos oli ka enamasti sobiv tuul. Mu kiirus oli hea, aga olid mõned eksimused, mida proovin koos treeneriga järgmiseks võistluseks parandada. Kuu aja pärast ootab mind Sardiinias viimane noorte MM, milleks hakkan nüüd valmistuma”.

Naiste arvestuses võistelnud Lisett Aasmets lõpetas maailmameistrivõistlused 43. positsioonil.

IQfoil Team Estonia Treener Matthew Rickardi sõnul oldi loomulikult veidi pettunud, sest kui juba medalisõitudesse jõuda, tahaks alati veelgi kõrgemale pürgida ja lõpuni välja võidelda. „Samas on üldine tunne siiski väga positiivne – oleme tulemuse ja kogu esitlusega tõeliselt rahul. Saime väga hea kogemuse ja nägime, milleks meie sportlased võimelised on. Võistlus näitas, et liigume õiges suunas ning suudame tulevikus veelgi tugevamalt kaasa rääkida,“ võttis Rickard võistluse kokku.

Võistluse koduleht: https://2025iqworldsu23.portimao.sailti.com/en/default/races/race

Emma Viktoria Millend ja Aksel Haava kuuluvad mõlemad Eesti Purjetamise Liidu noorteprojekti „Noored talendid olümpiale“, mis toetab tulevikulootusi nende teekonnal rahvusvahelisse tippu.

