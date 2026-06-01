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Eesti Jahtklubide Liit

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Eesti noorpurjelaudurid tõid Baltic Cupi etapilt mitu esikohta
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Eesti noorpurjelaudurid tõid Baltic Cupi etapilt mitu esikohta

10.06.2026

Lätis Burtnieki järvel peetud Baltic Cup Windsurfing sarja teisel etapil saavutasid Eesti noorpurjelaudurid mitmeid poodiumikohti T293 ja iQFOiL klassides. 

T293 klassis olid eestlased edukad kõigis vanusegruppides. U13 arvestuses saavutas Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskooli sportlane Oskar Lukk teise koha. U15 poiste klassis võtsid kaksikvõidu Hart Hõim ja Markus Antonis ning U15 tüdrukute arvestuses lõpetas Linda Tulviste kolmandana.

U17 poiste klassis kuulus kogu poodium eestlastele. Võidu teenis Henri Kiiver, teise koha saavutas Pärt Evald Kullerkupp ning kolmandaks tuli Uku Aksel Karma. Ka U17 tüdrukute klassis kuulus esikolmik täielikult Eesti sportlastele – võitis Johanna Lukk, teine oli Grita Griin ning kolmas Helena Jõepere.

T293 Plus U19 klassi võitis Art Robert Pedajas ning T293 Plus üldarvestuses oli parim Liisbeth Orav.

iQFOiL Youth & Junior klassides esines edukalt Tallinna Purjelauakooli sportlane Leonid Turovski, kes võitis U17 poiste arvestuse. Poodiumile järgnesid lätlased Rudolfs Putnis ja Kristers Krauklis.

U17 tüdrukute iQFOiL arvestuses saavutas esikoha Johanna Lukk. Lisaks iQFOiL klassis võistlemisele osales ta samaaegselt ka T293 klassis, läbides ühe võistluspäeva jooksul kahe klassi peale kokku ligi 76 kilomeetrit.

Noblessneri Jahtklubi Purjetamiskooli koordinaatori Jaak Luki sõnul pakkus Burtnieki järv sportlastele väärtuslikke treeningtingimusi.

„Kahepäevane võistlus oli väga aktiivne, eriti laupäeval, kui valitsesid glisseerivad olud ja kõikides klassides tehti palju sõite. Võistlus andis meile head tulemused ja täiendas tehnilisi purjetamisoskusi, mida on madala lainega järvel väga hea korrigeerida,“ ütles Lukk.

Baltic Cup Windsurfing sarja kolmas etapp toimub 31. juulist 2. augustini Tallinnas Noblessneri sadamas. Võistlus on ühtlasi Eesti meistrivõistluseks klassidele T293, T293 Plus U19, iQFOiL Youth & Junior, iQFOiL Senior ning Raceboard.

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