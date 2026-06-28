Eesti noorpurjetajad Elari Teras ja Tormi Villiam Kütt jõudsid Optimisti MM-il kuldfliiti

Marokos Tangeris peetavatel Optimisti maailmameistrivõistlustel on kvalifikatsioonisõidud lõppenud ning Eesti noorpurjetajad tegid ajalugu – esmakordselt jõudsid kaks Eesti sportlast maailmameistrivõistlusel kuldfliiti.

18.-28. juunini toimuvatel maailmameistrivõistlustel osaleb 284 noorpurjetajat 72 riigist. Pärast kolme kvalifikatsioonipäeva kindlustasid koha kuldfliidis Elari Teras (HJK) 62. kohalt ning Tormi Villiam Kütt (UKP/KJK) 67. kohalt.

Mari Uudam (PJK) jätkab finaalsõite pronksfliidis 198. kohalt ning Raul Priks (KJK) emeraldfliidis 234. kohalt.

Võistlustingimused Tangeris on osutunud sportlastele väga keeruliseks. Kui kahel esimesel kvalifikatsioonipäeval õnnestus igas grupis läbi viia kaks sõitu, siis kolmandal päeval suudeti ligi kuue tunni jooksul pidada vaid üks sõit. Lisaks pidevalt muutuvatele tuuleoludele mõjutavad võistlemist ligi kahemeetrine tõusu ja mõõna vahe ning tugevad hoovused.

Eesti koondise treener Elise Umb sõnas, et vaatamata nii vaimselt kui ka füüsiliselt nõudlikele tingimustele on Eesti sportlased seni väga hästi hakkama saanud.

„Poisid on teinud väga tugeva soorituse. Võistluste esimene etapp on läbitud – kvalifikatsioonisõidud on sõidetud ja koht oma grupis kindlustatud. Ees ootavad veel kolm päeva finaalsõite, mis annavad võimaluse strateegiat vastavalt oludele kohandada. Ka ilmaprognoos lubab jätkuvalt muutlikke tingimusi, kuid oleme kõigeks valmis ning anname endast parima, et saavutada võimalikult head tulemust kõikide sportlastega,“ ütles Umb.

Kahe vahepealse päeva jooksul peeti ka võistkondliku purjetamise (Team Racing) maailmameistrivõistlused, kus maailmameistriks krooniti Hispaania, edestades Türgit ja Argentinat. Eesti võistkond Team Racingu arvestuses tänavu ei osalenud.

Individuaalsed finaalsõidud algavad täna ning kestavad järgmised kolm päeva. Eesti purjetajate eesmärk on parandada oma positsioone nii kuld-, pronks- kui ka emeraldfliidis.

Maroko Optimisti maailmameistrivõistluste jooksvad tulemused on jälgitavad võistluse ametlikul kodulehel: https://2026worlds.optiworld.org/en/default/races/race-resultsall.Tänasest jätkub MM individuaalvõistlustega. Maroko MM-i jooksvad tulemused on leitavad siit : https://2026worlds.optiworld.org/en/default/races/race-resultsall