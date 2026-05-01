Eesti noorpurjetajad lõpetasid hooaja esimesed tiitlivõistlused Portugalis ja Prantsusmaal

Eesti noored tipppurjetajad lõpetasid hooaja esimesed suurvõistlused, kui Portugalis peeti iQFOiL klassi Euroopa meistrivõistlused ning Prantsusmaal Quiberonis 49er, 49erFX ja Nacra 17 klasside maailmameistrivõistlused. Mõlemal regatil võistlesid Eesti Purjetamise Liidu LA 2028 programmi “Noored talendid olümpiale” sportlased.

Portugalis Portimãos toimunud iQFOiL klassi Euroopa meistrivõistlustel saavutas Emma Viktoria Millend naiste arvestuses 21. koha 75 sportlase seas. Keerulistes Atlandi ookeani tingimustes suutis Millend kolmes võistlussõidus lõpetada esikümnes.

Meeste arvestuses lõpetas Aksel Haava võistluse 64. kohal 112 osaleja seas. Haava parimateks üksiktulemusteks olid üks sõiduvõit ning üks kolmas koht.

Prantsusmaal Quiberonis peetud 49er, 49erFX ja Nacra 17 maailmameistrivõistlustel lõpetasid Helen Ausman ja Helen Pais 49erFX klassis 37. kohal 52 paatkonna seas.

Eesti paatkonna parimateks üksiktulemusteks jäid kaks neljandat kohta ning lisaks sõideti välja ka 7. ja 8. koht.

„Seekord siis nii. Peale õnnestunud Hyeres’i regatti olid meie ootused natukene kõrgemad, kuid esimene päev ei suutnud me leida head sõidurütmi ning tugeva tuule päeval paar üleliigset ümberkäiku tähendasid meie jaoks seekord hõbefliidis sõitu,“ kommenteerisid Ausman ja Pais pärast võistlust.

„Sellegipoolest võtsime ka viimastest päevadest maksimumi ning saime päris mitu head kogemust, millega edasi liikuda. Nüüd on meil paar nädalat aega mõtteid koguda ja siis juba liigume Kieli nädalale ja Euroopa meistrivõistlustele Saksamaal,“ lisasid nad.

Mõlemad tiitlivõistlused tõid kokku maailma tugevamad olümpiaklasside sportlased ning olid oluliseks etapiks teel järgmiste rahvusvaheliste suurvõistluste suunas.

Kõik tulemused:

