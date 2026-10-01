Eesti noorpurjetajad lõpetasid hooaja Kaunases „Rudens vėjo“ regatil

Eesti noorpurjetajad osalesid 1.-4. oktoobrini Kaunase veehoidlal peetud 35. rahvusvahelisel „Rudens vėjo“ regatil, mis tõi kokku ligi 150 purjetajat Eestist, Lätist, Leedust ja Saksamaalt. Eestlaste parima tulemusena võitis Tobias Kalle ILCA 4 klassi.

Regatil võisteldi Optimisti, ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7 ja RS Feva klassides. Kolme võistluspäeva jooksul peeti seitse sõitu.

Eesti purjetajate tulemused:

ILCA 4

1. koht Tobias Kalle (SSA)

(SSA) 2. koht Mari Uudam (Pärnu Jahtklubi), tüdrukud

(Pärnu Jahtklubi), tüdrukud 9. koht Jaco Putnik (SSA)

(SSA) 11. koht Robert Matt (SSA)

(SSA) 14. koht Liisa Elissaar (SSA)

ILCA 6

4. koht Marlon Münt (Kalevi Jahtklubi)

(Kalevi Jahtklubi) 12. koht Eleanor Leedo (SMS)

(SMS) 18. koht Maur Mars (ROPK)

Optimist U10

3. koht Riko Johannes Tõnisson (Pärnu Jahtklubi)

Optimist U12

6. koht George Alexander Subert (Pärnu Jahtklubi)

(Pärnu Jahtklubi) 9. koht Vesse Uudam (Pärnu Jahtklubi)

Optimist U16

8. koht Harriet Luure (TSJK)

(TSJK) 10. koht Lukas Jürioja (Pärnu Jahtklubi)

(Pärnu Jahtklubi) 12. koht Raul Priks (Kalevi Jahtklubi)

(Kalevi Jahtklubi) 14. koht Kaspar Kuhi-Thalfeldt (SSA/HJK)

(SSA/HJK) 22. koht Alexander Hudson Kaerma (SMS)

(SMS) 27. koht Tormi Tamm (Kalevi Jahtklubi)

(Kalevi Jahtklubi) 29. koht Hugo Patrick Saare (SMS)

(SMS) 34. koht Hardi Marksaar (Pärnu Jahtklubi)

(Pärnu Jahtklubi) 36. koht Alan Musten (SMS)

(SMS) 39. koht Uku Melnits (Pärnu Jahtklubi)

Pärnu Jahtklubi treener Elise Umb ütles, et Kaunase veehoidla tingimused annavad noortele merel peetavate võistlustega võrreldes teistsuguse kogemuse.

„Tingimused on siin head, aga tuul on väga muutlik ja merest erinev. See on üks suuremaid väljakutseid, kuid just sellepärast me siia tulemegi. See regatt sobib hästi hooaja lõpetamiseks – siin saavad võistelda kõik ning noortele purjetajatele on see hea võimalus osaleda oma esimesel rahvusvahelisel regatil,“ ütles Umb.

Regati peakohtunik oli eestlane Madis Ausman. Esimesel võistluspäeval peeti kolm sõitu ning teisel kõik neli kavandatud sõitu. Viimasel päeval jäi tuul liiga nõrgaks ja ebastabiilseks ning uusi sõite enam ei toimunud. „Nädalavahetuse jooksul saime seitse head sõitu ja arvan, et tulemused näitavad, kes olid tugevamad. Seitse sõitu ei ole vähe,“ ütles Ausman.

35. „Rudens vėjo“ regatt toimus Kaunase veehoidlal spordikooli Bangpūtys baasis. Kaunas võõrustab järgmisel suvel ka Nordic Youth Championship 2027 võistlusi, mis toimuvad 26.-31. juulini.

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