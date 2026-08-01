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Eesti Jahtklubide Liit

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Optimist klassi Euroopa meistrivõistlustel lõpetas kolm eestlast kuldgrupis
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Optimist klassi Euroopa meistrivõistlustel lõpetas kolm eestlast kuldgrupis

31.07.2026

Poolas Gdynias lõppenud Optimisti Euroopa meistrivõistlustel osales 292 noorpurjetajat 49 riigist. Nädala jooksul peeti keerulistes ja muutlikes tingimustes kokku kaheksa võistlussõitu, mille jooksul tuli sportlastel toime tulla nii tugeva tuule ja Gdyniale iseloomuliku lühikese lainetusega kui ka väga nõrga ning pidevalt pöörleva tuulega. Eesti koondisest on vaid korra varem saanud 3 eestlast kuldgruppi – 2023. aastal Kreekas.

Poiste arvestuses krooniti Euroopa meistriks kreeklane Nikolaos Pappas, kes kaitses edukalt oma mullust maailmameistritiitli staatust. Tüdrukute konkurentsis võitis teist aastat järjest Euroopa meistritiitli hispaanlanna Maria De Lluc Bestard. Riikide arvestuses saavutas esikoha Hispaania.

Eesti koondise parima tulemuse sõitis välja Robert Matt, kes lõpetas poiste arvestuses 38. kohal. Kimmo Kalle sai 47., Christofer Kasin 131. ning Kiur Arro 133. koha. 

Tüdrukute seas oli Eesti edukaim Elisabeth Veenpere, kes saavutas 35. koha. Harriet Luure lõpetas meistrivõistlused 100. ning Johanna Kuhi-Thalfeldt 105. kohal. 

Treener Kristiina Klaos mainis, et talle tegi rõõmu lisaks sportlaste headele tulemustele ka terve koondise suurepärane ühtekuuluvustunne.

Regatt kujunes noorpurjetajatele tõsiseks proovikiviks. Muutlikud tuuleolud ja keeruline võistlusala tähendasid, et kohad võisid muutuda kuni finišijooneni ning arvukad üldstardi tagasikutsumised panid proovile ka sportlaste vaimse vastupidavuse. Otsustavaks said stabiilsus ja suutlikkus säilitada keskendumine kogu võistlusnädala vältel.

Võistluse koduleht ja tulemused: https://2026europeans.optiworld.org/en/default/races/race-resultsall

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