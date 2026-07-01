Eesti noorpurjetajad lõpetasid Optimisti MM-i maailma parima veerandi seas

Eesti noorpurjetajad Tormi Villiam Kütt ja Elari Teras lõpetasid Marokos peetud Optimisti maailmameistrivõistlused maailma parima veerandi seas, jõudes ajaloolise saavutusena mõlemad kuldfliiti. 284 purjetaja konkurentsis saavutas Kütt 67. ja Teras 68. koha.

18.-28. juunini Marokos Tangeris toimunud Optimisti maailmameistrivõistlustel osales 284 noorpurjetajat 72 riigist. Eesti koondisesse kuulusid Tormi Villiam Kütt (UKP/KJK), Elari Teras (HJK), Mari Uudam (PJK) ja Raul Priks (KJK).

Lisaks kahele kuldfliidis lõpetanud sportlasele saavutas Mari Uudam pronksfliidis 192. ning Raul Priks emeraldfliidis 234. koha.

Eesti koondis. Vasakult: Koondise juht Eliise Umb, Mari Uudam, Erki Teras, Elari Teras, Tormi Villiam Kütt ja Raul Priks.

Tangeri võistlusolud pakkusid sportlastele tõsise väljakutse. Muutlikud tuuleolud, ligi kahemeetrine tõusu ja mõõna vahe ning tugevad hoovused nõudsid lisaks heale paadikäsitlusele ka pidevat olukorra analüüsimist ja kiiret kohanemist.

Tormi Villiam Kütt EST 422

Tänavu esmakordselt maailmameistrivõistlustel osalenud Tormi Villiam Küti sõnul ületas MM kõiki seniseid kogemusi. „MM-i õhkkond oli midagi hoopis teistsugust – kõik oli suurem, professionaalsem ja konkurents märgatavalt tihedam. Juba eelmisel õhtul oli tunda mõnusat pinget – teadmist, et ees ootab midagi väga huvitavat ja erilist.“

Tema sõnul olid Tangeri keerulised olud kogu nädala vältel suurimaks proovikiviks.„Muutlike olude tõttu ei piisanud vaid füüsilisest tugevusest, vaid pidi ka vaimselt kõigeks valmis olema – oli vaja säilitada rahu, keskenduda ja olusid pidevalt analüüsida.“

Kõige nõudlikumaks kujunesid Küti hinnangul finaalsõidud kuldfliidis.„Seal tuli startida väga tugevas ja ühtlases konkurentsis, kus iga väiksemgi eksimus tähendas mitme koha kaotamist. Just stardid ja esimesed minutid pärast starti nõudsid täielikku keskendumist ning näitasid, mida maailma tipptasemel võistlemine tegelikult tähendab.“

Olulise õppetunnina tõi ta välja Eesti koondise treeneri Eliise Umbi sõnad. „Treener Eliise Umb ütles: „Te peate igast sõidust niimoodi ära tulema, et mitte midagi kripeldama ei jää.“ Sellega sain ma hakkama, sest kõik vead said päeva lõpuks analüüsitud ja neist oli võimalik õppida, et mitte sama viga järgmisel päeval korrata.“

Kütt ütles, et maailmameistrivõistlused jäävad talle kogu eluks meelde. „See võistlus jääb mulle igaveseks meelde ning loodan sellest kunagi ka oma lastele ja lastelastele rääkida. See võistlus oli täis väljakutseid, emotsioone ja uusi sõpru. Au oli Eestit nii suurel rahvusvahelisel võistlusel esindada ning olen tänulik kõigile treeneritele, toetajatele ja perele, kes aitasid mul maailmameistrivõistlustele jõuda.“

Kütt treenib ukrainlase Pavlo Dontovi käeall, kes kiidab väga sportlase pühendumust: „Tormi on pühendunud ja töökas purjetaja, kes on suutnud järjepidevalt ühildada purjetamise, kooli ja teised tegevused. Tema arengule on pannud tugeva aluse igapäevane sihikindel treenimine, distsipliin ja kindlameelsus.

Mul on väga hea meel näha, et selline pühendumine on viinud nii silmapaistva saavutuseni – Optimisti maailmameistrivõistluste kuldfliiti jõudmiseni. See on tulemus, mille ta on ausalt välja teeninud oma raske töö ja visadusega.

Maailmameistrivõistlused ise ei olnud sugugi kerged. Võistluse algusosas soosisid tugevamad tuuled pigem raskemaid purjetajaid, samas kui finaalsõitude kergemad tuuled esitasid Tormile omakorda uusi väljakutseid. Vaatamata pidevalt muutuvatele oludele säilitas ta vaimse tugevuse, positiivse hoiaku ja läks igale stardile enesekindlalt vastu.

Kõige enam avaldas mulle muljet mitte ainult lõpptulemus, vaid ka viis, kuidas ta raskustega toime tuli. Ta ei kaotanud kordagi keskendumist ega entusiasmi ning kasutas iga võimalust vee peal maksimaalselt ära. Need maailmameistrivõistlused andsid talle hindamatu kogemuse, mis toetab kindlasti tema edasist arengut.

Olen Tormi esituse ja kogu võistluse jooksul üles näidatud küpsuse üle väga uhke. Maailmameistrivõistlustel kuldfliiti jõudmine on märkimisväärne verstapost ning usun, et see on alles algus sellele, milleks ta tulevikus võimeline on.“

Elari Teras purjenumbriga 98

Elari Terase sõnul täitus Tangeris üks hooaja olulisemaid eesmärke. „MM andis kokkuvõttes ülihea kogemuse – konkurentsi tase oli väga kõrge. Kõige paremini õnnestusid kvalifikatsioonisõidud ning suurim kergendus oli see, kui sain teada, et olin oma eesmärgi kuldfliiti pääseda täitnud.“

Tema hinnangul olid otsustava tähtsusega nii ettevalmistus kui ka oskus keeruliste oludega kohaneda. „Eredamad hetked olid esimestest võistluspäevadest, kus tulid head tulemused eelkõige tänu mulle sobivatele ilmastikuoludele – tugev tuul ja laine. Ettevalmistavad treeningud kohapeal andsid hea võimaluse oludega kohaneda ja väga heade sõitjatega enda oskusi lihvida.“

Kõige keerulisemaks pidas Teras Tangeri hoovuseid ning kuldfliidi tihedat konkurentsi. „Tangieris purjetamise tegi kõige keerulisemaks hoovus – hoovuse vastu ja sellega koos sõita oli raske. Samuti oli kuldfliidis oluline, et start kohe õnnestuks, sest halva stardiga oli väga keeruline head sõitu teha.“

Tema sõnul annab MM-i kogemus kindlust järgmiseks sammuks. „Tervikuna loen võistlusel osalemist õnnestumiseks ning see motiveerib edasi pingutama järgmiste eesmärkide saavutamisel.“

Elari treener Rene Abner sõnas, et kuldfliiti jõudmine maailmameistrivõistlustel on märkimisväärne saavutus. „Optimisti MM-il kuldfliiti jõudmine nõuab tugevat kvalifikatsiooni ja väga head stabiilsust. Elari näitas võistluse alguses kiirust, millega ta suutis sõita maailma tippudega samas tempos. Finaalsõitudes olid olud väga keerulised, kuid just selline kogemus on noore sportlase arengus väga väärtuslik.“

Tänavuseks Optimisti maailmameistriks krooniti Brasiilia purjetaja Manuel Bragança. Teise koha saavutas šveitslane Elliot Novara ja kolmanda koha pälvis Andrei Zhakov maltalt.

Tulemused: https://2026worlds.optiworld.org/en/default/races/race-resultsall.