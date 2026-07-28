Eesti purjetajad naasid RS Gamesilt Euroopa ja maailmameistrivõistluste medalitega

Saksamaal Travemündes lõppenud RS Games tõi Eesti purjetajatele mitu medalit nii Euroopa meistrivõistlustelt kui ka maailmameistrivõistlustelt. Kümne päeva jooksul peeti RS Aero klasside Euroopa meistrivõistlused ning RS Feva ja RS Tera maailmameistrivõistlused. Eestit esindas regatil 51 sportlast.

RS Aero 5 Euroopa meistrivõistlustel võitis Hiiu Purjelaeva Seltsi sportlane Jorgen Kuivonen pronksmedali. RS Aero 6 klassis saavutas Liina Kolk (UKP/SMS) naiste arvestuses teise koha ning oli üldarvestuses kümnes.

RS Aero 5 paadil puretav Jessika Jõesaar (Hara Seilamise selts) võitis naiste arvestuses pronksmedali ning tuli U22 vanuseklassi maailmameistriks. Arseni Šišov (UKP) saavutas U17 noormeeste arvestuses hõbeda, Johanna Süda (Hara Seilamise selts) lõpetas U22 naiste arvestuses teisena ning Laura Luht (Hara Seilamise selts) tuli U17 neidude maailmameistriks.

Jorgen Kuivoneni sõnul nõudis medalikonkurentsis püsimine kogu nädala jooksul kõvasti tööd. „Purjetamise poole pealt olen väga õnnelik, et suutsin mitu päeva järjest tipus püsida, sest konkurents oli väga tihe. Kuni viimase päevani olid esikuuiku punktivahed väga väikesed. Minu eesmärk oli jõuda esikümnesse ja selle täitsin kuhjaga,“ ütles Kuivonen. Tema sõnul mõjutasid võistlusprogrammi esimestel päevadel äikesetorm ja tuulevaikus, mistõttu tuli hiljem sõita neli võistlussõitu päevas. „See oli võistlejatele nii füüsiliselt kui ka vaimselt väga kurnav, kuid lõpuks saime kõik 14 planeeritud sõitu peetud,“ lisas ta.

Liina Kolk võrdles tänavust regatti kümme aastat tagasi samas kohas peetud Euroopa meistrivõistlustega. „Konkurents oli mitu korda suurem ning tuul ja lained pakkusid rohkem väljakutseid kui tollal. Korraldajate taset näitab seegi, et suuremas osas tugeva tuulega kulgenud regatil saime lõpuks kõik 14 planeeritud sõitu peetud,“ ütles Kolk. Ta tõi eraldi esile ka Eesti noorte head tulemused RS Aero 5 ja RS Aero 7 klassides.

Jessika Jõesaare sõnul tuli edu väga tasavägises konkurentsis. „Olen uhke, et suutsin end üldarvestuses sõita esikümnesse, sest esiotsa rebimine oli päris tihe ja konkurentide tase väga kõrge. U22 tüdrukute kuldmedal ei tulnud samuti ilma pingutuseta keegi ei taha sõidus ühtegi meetrit ära anda ja võistlus käib viimase meetrini,“ rääkis Jõesaar.

Arseni Šišovi hinnangul kujunes regatt väärtuslikuks kogemuseks. „Travemünde võistlused olid minu jaoks tõeline väljakutse, eriti esimestel päevadel tugeva tuule oludes. Vahepeal oli raske, kuid samas väga põnev. Andsin igas sõidus endast parima ning sain väärtusliku kogemuse. Just sellised regatid aitavad kõige rohkem areneda,“ ütles ta.

Johanna Süda sõnul tuli viie võistluspäeva jooksul toime tulla väga erinevate oludega. „Iga päev saime sõita ja mida päev edasi, seda tugevamat närvi oli vaja. Pärast kolmandat võistluspäeva oli keha väga läbi ning viimased kaks päeva tuli lihtsalt viimast pingutada. Kokkuvõttes on hea meel, et Eesti tiimil läks hästi,“ ütles Süda.

Laura Luht võitis U17 neidude maailmameistritiitli hoolimata sellest, et regati jooksul murdus tema paadil roolipinn. „Sageli puhus tugev tuul, mis mulle hästi sobis. Võistluste ajal juhtus paadiga õnnetus, roolipinn murdus ja selle tõttu jäi kaks sõitu sõitmata. See kõik lisas omakorda pinget,“ rääkis Luht.

RS Feva maailmameistrivõistlustel saavutasid Elle Marie Kangur ja Marleen Poolamets 137 paatkonna ja 18 riigi konkurentsis üldarvestuses teise koha ning tulid neidude maailmameistriteks. Tegemist on Eesti seni parima tulemusega RS Feva maailmameistrivõistlustelt. Nelja sõiduvõidu toel püsis Eesti paatkond kogu regati jooksul esikohakonkurentsis.

Medalikonkurentsis püsisid lõpuni ka Helena Lee Kangur ja Jakob Laur Areda, kes lõpetasid maailmameistrivõistlused neljandana ning võitsid segapaaride arvestuse. Ants ja Elin Haavel olid Family arvestuse võitjad ning Oliver ja Gustav Tein saavutasid hõbefliidis neljanda ja U15 arvestuses kaheksanda koha.

Maailmameistritiitli järel tänasid Elle Marie Kangur ja Marleen Poolamets oma toetajaid.

„Täname Ants Haavelit, tänu kellele meil oli võimalus sellel võistlusel osaleda, ning meid toetanud Eesti Purjetamise Liitu. Täname ka oma vanemaid, tuttavaid, sõpru ning kõiki, kes on meid alati toetanud ja meile pöialt hoidnud,“ ütlesid nad.

RS Tera Sport ja RS Tera Pro maailmameistrivõistlustel osales kokku 21 Eesti noorpurjetajat. RS Tera Sport klassis saavutas Eesti parima tulemuse Albert Erik Luus, kes lõpetas regati 12. kohal. Esikolmekümnesse jõudsid ka Loore Saar, Mauri Värimäe ja Raul Moorast. RS Tera Pro klassis oli Eesti parim Georgi Gavrilov 14. kohaga. Polina Baranova lõpetas üldarvestuses 18. kohal ning võitis tüdrukute arvestuses pronksmedali.

RS Gamesi üldist taset ja õhkkonda tõid sportlased oma kommentaarides korduvalt esile. Jorgen Kuivonen nimetas Travemündes peetud võistlust seni kõrgeima tasemega purjetamisürituseks, kus ta on osalenud, ning kiitis nii korraldust kui ka võimalust kohtuda eri riikide sportlastega.

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