Eesti purjetajad saavutasid Draakon-klassi jahil Euroopa meistrivõistlustel harrastajate hõbemedali
Helsingis peetud Draakon-klassi Euroopa meistrivõistlustel võitsid Kalevi Jahtklubi purjetajad Yevgen Braslavets, Aleksei Ziagadlo ja Raul Grigorjev jahil EST 5 SPARWEN Corinthian-arvestuse hõbemedali 32 jahtiga arvestuses.
Üldarvestuses saavutas Eesti parima tulemuse samuti Kalevi Jahtklubi esindav EST 19 GUSTL XL, mille meeskonda kuulusid Rene Treifeldt, Eero Pank ja Mihkel Kosk. Eesti meeskond lõpetas Euroopa meistrivõistlused 7. kohal. EST 5 SPARWEN lõpetas üldarvestuses 9. kohal.
Üldarvestuses lõpetasid Eesti jahid järgmistel kohtadel:
- 7. EST 19 GUSTL XL – Rene Treifeldt, Eero Pank, Mihkel Kosk
- 9. EST 5 SPARWEN – Yevgen Braslavets, Aleksei Ziagadlo, Raul Grigorjev
- 30. EST 55 TIAMAT – Alar Volmer, Kristian Allikmaa, Siim Käba
- 32. EST 99 SHIN KAN SEN – Argo Vooremaa, Joonas Kiisler, Erki Teras
- 37. EST 42 MEANING OF LIFE – Krister Rekkaro, Tammo Otsasoo, Ando Raud
- 42. EST 32 LAINE – Ilmar Rosme, Margus Haud, Martin Käärd
- 51. EST 20 BILLY RAY – Jaanus Talp, Jaan Tiigi, Mart Oruaas
- 53. EST 39 MUUSA – Andres Aavik, Egon Hynninen, Ahto Paadik
- 56. EST 66 STURIA – Mikk Metstak, Mihkel Kolk, Jaanis Tammela
- 57. EST 1 ASSAMALLA – Markko Põdra, Ivari Vokk, Olari Vokk.
Lisaks saavutasid Rene Treifeldt, Eero Pank ja Mihkel Kosk jahil EST 19 GUSTL XL klassikaliste puitdraakonite arvestuses teise koha. EST 1 ASSAMALLA koosseisus Markko Põdra, Ivari Vokk ja Olari Vokk lõpetas samas arvestuses viiendana.
Dragon-klassi Euroopa meistrivõistlustel osales 62 jahti enam kui 20 riigist. Euroopa meistriks tuli jaht EASY(Michael Zankel, Diogo Pereira, João Matos Rosa), hõbemedali võitis Suurbritannia BLUE HAZE ning pronksi Rootsi jaht NONO.
Tulemused: https://manage2sail.com/en-US/event/b59be4d8-5457-4711-a929-1dcc62229b18#!/results?classId=e835b401-3ebd-4656-93cc-32c1a5634b89