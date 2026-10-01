Eesti Purjetamise Liidu ja Nõuni Purjeklubi kohtumisel arutati noortepurjetamise arendamist

Eesti Purjetamise Liidu president Sven Nuutmann ja peasekretär Madis Ausman kohtusid teisipäeval, 20. oktoobril Nõuni Purjeklubi juhatuse liikme Elmo Sauli ja peatreener Merili Kukuškiniga. Kohtumisel arutati Lõuna-Eesti noortepurjetamise arenguvõimalusi, klubidevahelist koostööd ning Nõuni järve kasutamist ühistreeningute ja võistluste korraldamiseks.

Nõuni Purjeklubi soovib senisest aktiivsemalt osaleda Eesti purjetamises ning tuua Nõuni järvele rohkem teiste klubide purjetajaid. Ühe võimalusena käsitleti ühiste treeninglaagrite ja võistluste korraldamist, sealhulgas Nõuni kaasamist noorte võistlussarjade tegevusse.

Eesti Purjetamise Liidu presidendi Sven Nuutmanni sõnul on Nõuni järvel potentsiaali kujuneda oluliseks siseveekogudel purjetamise treeningpaigaks.

„Järvepurjetamisel on oma eripärad, eelkõige tuule suuna ja tugevuse muutuste tõttu. See nõuab purjetajatelt teistsuguseid oskusi kui merel sõitmine. Rahvusvahelisi tiitlivõistlusi peetakse ka järvedel ning Nõuni võiks olla Eesti purjetajatele väga hea koht sellisteks võistlusteks valmistumisel,“ selgitas Nuutmann.

Oluline on läbimõeldud paadiklasside valik

Kohtumisel käsitleti ka noorpurjetajate arenguteed Optimist-klassist edasi ning Eesti Purjetamise Liidu olümpiaettevalmistusklasside valiku põhimõtteid.

Nuutmanni sõnul on eriti väiksemate klubide jaoks oluline keskenduda kindlatele paadiklassidele, et kasutada olemasolevaid vahendeid võimalikult tulemuslikult ning tagada noortele järjepidev arenguvõimalus.

Arutati nii ühe- kui ka kahepaadiklasside võimalusi, sealhulgas RS Feva ja 420 klassi rolli noorte ettevalmistuses ning edasiliikumist olümpiaklassidesse.

Nõuni Purjeklubi üks pikaajalisi eesmärke on kasvatada oma noortest purjetajatest rahvusvahelisel tasemel võistlevaid sportlasi. Kohtumisel arutati, kuidas siduda klubi tegevus senisest paremini Eesti purjetamise üldise arengusüsteemiga.

Nõuni Purjeklubi tegutseb alates 2011. aastast

Otepää vallas Nõuni järve ääres tegutsev Nõuni Purjeklubi alustas tegevust 2011. aastal. Klubi eesmärk on pakkuda Lõuna-Eesti lastele ja noortele purjetamisvõimalusi ning arendada piirkonnas purjesporti.

Klubis korraldatakse purjetamistreeninguid, laagreid ja võistlusi. 2026. aasta hooajal toimusid Nõuni järvel muu hulgas RS Tera meeskonnavõistlus ning Nõuni regatt Optimist, RS Feva ja RS Tera klassidele.

Klubi on viimastel aastatel täiendanud oma paadiparki ja treeningvarustust, kasutades selleks ka projektitoetusi.

Lisainfo: www.purjeklubi.ee