Eesti Jahtklubide Liit

KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Eesti Purjetamise Liit kutsub purjetamistreenereid taotlema treenerikutset.
Eesti Purjetamise Liit kutsub purjetamistreenereid taotlema treenerikutset.

09.04.2026

Järgmine kutseandmine toimub 11. juunil 2026, Eesti Purjetamise Liidu kontoris, Masti 16, Tallinn. 

Dokomentide vastuvõtt minu.treenerikutse.ee keskkonnas lõppeb 29.04.2026

Purjetamistreeneritele kutse omistamise ettevalmistamise ja läbiviimisega tegeleb Eesti Purjetamise Liidu treenerite kutsekomisjon.

Treenerite kutseandmise alusdokumendid, sealhulgas Kutse andmise kord treenerikutsetele, mis sätestab kutse taotlejale esitatavad eeltingimused ning esitatavad dokumendid, on veebis kättesaadavad siin.

Treenerikutse taotlemine toimub veebiportaalist minu.treenerikutse.ee/

Kutseomistamise tasu arve saamiseks võtke palun ühendust aadressil puri@puri.ee.
Eksamile pääsevad ESR keskkonnas taotluse esmase kontrolli positiivselt läbinud taotlejad.

Enda kutseomistamise taotlemiseks vajalike dokumentide olemasolu saad kontrollida siin treenerikutse.ee/?act=taotlemisekontroll

Välismaal omandatud hariduse tunnustamist saad taotleda siin harno.ee/enicnaric

Spordiregistris leiate väljakuulutatud treenerite kutseandmiste info siit.

Lisainfo: https://puri.ee/treenerikutse/