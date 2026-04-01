Eesti Purjetamise Liit toetab EOK presidendi umbusaldamist 27. aprillil toimuval erakorralisel üldkogul

Eesti Purjetamise Liidu juhatus on otsustanud toetada Eesti Olümpiakomitee presidendi Kersti Kaljulaidi umbusaldamist 27. aprillil toimuval EOK erakorralisel üldkogul. Põhjaliku arutelu järel toimunud hääletusel otsustati umbusaldust toetada häältetulemusega 4:3.

Otsus põhineb Eesti Purjetamise Liidu selgel veendumusel, et Eesti tippspordi arendamisel on vaja sihikindlat juhtimist, ühist visiooni ning väärtuspõhist tegutsemist. Leiame, et EOK prioriteet peab olema tippsport, kus mõõdupuuks on rahvusvahelised tulemused ja medalid. Sama oluline on EOK roll kogu spordikogukonna ühendajana ning organisatsiooni võimekus kaasata Eesti spordi arengusse täiendavat eraraha.

Eesti Purjetamise Liit peab oluliseks treenerikutse süsteemi järjepidevat arendamist ning toetab treenerikutse omandamist, enesetäiendamist ja kõrgete professionaalsete standardite hoidmist kogu spordisüsteemis. Usume, et kvaliteetne ja vastutustundlik treeneritöö on nii järelkasvu kui ka tippspordi edu alus. Seetõttu peame tähtsaks, et treenerite hindamine ja kutsesüsteemi arendamine põhineksid sisulisel pädevusel, reaalsel kogemusel ning ühtsetel kvaliteedinõuetel, mitte pelgalt formaalsetel tunnistustel. Eesti Purjetamise Liit on aastaid panustanud tugevate standardite hoidmisele ning peab vajalikuks nende põhimõtete jätkumist ka tulevikus.

Viimaste arengute valguses näeme, et EOK praegused seisukohad ei kattu enam mitmes olulises küsimuses meie põhimõtete ja ootustega Eesti spordi tuleviku kujundamisel.

Tunnustame EOK praegust juhatust mitmetes küsimustes suurema selguse loomise eest ning hindame tehtud tööd organisatsiooni juhtimisel. Samas usume, et Eesti tippsport vajab täna uut energiat, tugevamat eestvedamist ning selget strateegilist suunda.

Nagu merel vajab iga laev kaptenit, kes juhib meeskonna kindlalt, turvaliselt ja edukalt järgmisse sihtkohta, vajab ka Eesti sport juhtimist, mis looks kindlustunde, ühendaks spordikogukonda ning viiks meie tippspordi järgmisele tasemele.

Eesti Purjetamise Liit peab oluliseks, et EOK juhtimine lähtuks koostööst, läbipaistvusest, sportlaste ja alaliitude tegelikest vajadustest ning pikaajalisest arenguplaanist. Oleme valmis panustama sisukasse koostöösse, et Eesti sport liiguks ühiselt edasi tugevama ja konkurentsivõimelisema tuleviku suunas.

Eesti Purjetamise Liit juhatus