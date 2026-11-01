Neljapäeval, 19. novembril algab Brasiilias Rio de Janeiros SSL Gold Cupi finaalsõitude seeria võistlusprogramm, kus 40 riigi koondise seas asub võistlustulle ka Eesti meeskond Icebreakers. Karl-Hannes Tagu juhitav koondis teenis pääsme finaalsõitudele juunis Šveitsis toimunud Euroopa kvalifikatsioonivõistlusel.

Kapten Karl-Hannes Tagu sõnul on kogu meeskond kenasti kohale jõudnud ja valmistunud. Õhtusel avapeol toimub ka loosimine kus selgub kellega Eesti meeskond esimesena kohtub. “Tunne on hea” ütleb kapten Tagu.

SSL Gold Cup on rahvuskoondistele mõeldud purjetamisvõistlus, mille formaat sarnaneb jalgpalli maailmameistrivõistlustega. Rio de Janeiros võisteldakse 2016. aasta olümpiamängudelt tuttaval Guanabara lahel. Turniir kestab 13. detsembrini, mil selgub teine SSL Gold Cupi võitjariik.

Eesti alustab võistlust 1/32-finaalringist, mis peetakse 19.-22. novembril. Kõik koondised võistlevad identsete SSL 47 jahtidega neljaliikmelistes alagruppides. Iga vooru kaks paremat pääsevad järgmisesse ringi ning alagrupi viimase sõidu eest antakse kahekordsed punktid.

Kogenud purjetajad

Eesti koondisesse kuuluvad nii kogenud kiiljahipurjetajad kui ka noorema põlvkonna sportlased. Meeskonnaliikmed on võitnud erinevates paadiklassides arvukalt medaleid maailma- ja Euroopa meistrivõistlustelt ning nende seas on ka mitmekordseid maailmameistreid ja olümpiamängudel Eestit esindanud purjetaja.

Eesti koondise koosseis:

Karl-Hannes Tagu – kapten

Mati Sepp – roolimees

Peter Šaraškin

Ago Rebane

Janno Hool

Taavi Valter Taveter

Kevin Melvin Aasav

Maris Seersant

Jasper Rufus Rytövaara

Eliise Raamat

Angus Aarna Ant

Karl Kolk

August Luure

Rohkem Eesti meeskonnast

Eesti pääses finaalturniirile alagrupi võiduga

Juunis Šveitsis Neuchâteli järvel peetud Euroopa kvalifikatsioonis võitis Eesti kolmest sõidust kaks ning sai ühe teise koha. Kokku teeniti kaheksa punkti, millega edestati Austriat ja Sloveeniat. Kahel viimasel võistluspäeval tuule puudumise tõttu enam sõite pidada ei õnnestunud ning Eesti kindlustas alagrupivõiduga koha Rio finaalturniiril.

Icebreakers osales ka 2023. aastal toimunud esimesel SSL Gold Cupil, kus Eesti lõpetas 25. kohal. Toona võitis ajaloo esimese SSL Gold Cupi Ungari.

Finaalturniir kestab 13. detsembrini

1/32-finaalidele järgnevad 26.-29. novembril 1/16-finaalid, 2.-5. detsembril kaheksandikfinaalid ning 7.-10. detsembril veerandfinaalid. Poolfinaalid peetakse 12. detsembril ja turniiri võitja selgub 13. detsembril.

Eesti koondise alagrupp ja esimese võistlussõidu täpne algusaeg kinnitatakse pärast 18. novembri loosimist.

Eesti Purjetamise Liit kajastab Eesti koondise võistluskäiku kogu SSL Gold Cupi vältel.

Võistluste ajakava, tulemusi ja otseülekandeid saab jälgida korraldaja veebilehel.

Võistluste ajakava: https://copadomundodavela.com/racing

Otseülekanded: https://copadomundodavela.com/live

Tulemused: https://copadomundodavela.com/results