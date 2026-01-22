Tagasi
Eesti sportlased osalevad DN- ja Ice-Optimisti noorte tiitlivõistlustel Poolas
Poolas Żnin-is on käimas Junior World & European Championships DN & Ice-Optimist 2026, kus noored jääpurjetajad võistlevad DN Junior ja IceOptimist klassides maailma- ja Euroopa meistritiitlite nimel. Esimene start antakse täna kell 13.00
DN Junior klassis on stardis:
- Karl Ader (Saaremaa Merispordi Selts)
- Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts)
- Andrias Sepp (Pärnu Jahtklubi)
- Remo Maripuu (Pärnu Jahtklubi)
- Aron Poolma (Pärnu Jahtklubi)
- Angus Ant (Pärnu Jahtklubi)
IceOptimist klassis võistlevad:
- Eva Mägi (Saaremaa Merispordi Selts)
- Alexander Kaerma (Saaremaa Merispordi Selts)
- Edward Traulsen (Saaremaa Merispordi Selts)
- Hugo-Patrick Saare (Saaremaa Merispordi Selts)
- Miia Soom (Saaremaa Merispordi Selts)
- Lukas Jürjoja (Pärnu Jahtklubi)
- Uku Melnits (Pärnu Jahtklubi)
Võistlussõidud toimuvad vastavalt jää- ja tuuleoludele ning tiitlivõistlused lõppevad pühapäeval, 25. Jaanuaril.
Võistluse koduleht: https://lt.regattas.eu/regatta/1dc63e53-649b-4c97-8fad-4d9a5bf10417
Foto: Elise Umb / Pärnu Jahtklubi Purjespordikool