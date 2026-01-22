Ilm:
Eesti sportlased osalevad DN- ja Ice-Optimisti noorte tiitlivõistlustel Poolas
Eesti sportlased osalevad DN- ja Ice-Optimisti noorte tiitlivõistlustel Poolas

22.01.2026

Poolas Żnin-is on käimas Junior World & European Championships DN & Ice-Optimist 2026, kus noored jääpurjetajad võistlevad DN Junior ja IceOptimist klassides maailma- ja Euroopa meistritiitlite nimel. Esimene start antakse täna kell 13.00 

DN Junior klassis on stardis:

  • Karl Ader (Saaremaa Merispordi Selts)
  • Jorgen Kuivonen (Hiiu Purjelaeva Selts)
  • Andrias Sepp (Pärnu Jahtklubi)
  • Remo Maripuu (Pärnu Jahtklubi)
  • Aron Poolma (Pärnu Jahtklubi)
  • Angus Ant (Pärnu Jahtklubi)

IceOptimist klassis võistlevad:

  • Eva Mägi (Saaremaa Merispordi Selts)
  • Alexander Kaerma (Saaremaa Merispordi Selts)
  • Edward Traulsen (Saaremaa Merispordi Selts)
  • Hugo-Patrick Saare (Saaremaa Merispordi Selts)
  • Miia Soom (Saaremaa Merispordi Selts)
  • Lukas Jürjoja (Pärnu Jahtklubi)
  • Uku Melnits (Pärnu Jahtklubi)

Võistlussõidud toimuvad vastavalt jää- ja tuuleoludele ning tiitlivõistlused lõppevad pühapäeval, 25. Jaanuaril.

Võistluse koduleht: https://lt.regattas.eu/regatta/1dc63e53-649b-4c97-8fad-4d9a5bf10417

Foto: Elise Umb / Pärnu Jahtklubi Purjespordikool