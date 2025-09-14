Ilm:
Eestlased andsid parapurjetamise Põhjamaade meistrivõistlustel oma parima

10.09.2025

Autor: Külli Haav

Oma jõudu näitas siin Norra parapurjetamine: Elliot Finnestrand / Stian Kristiansen krooniti Põhjamaade meistriteks. Teise koha võitlesid välja Michael Ek / Richard Norén Rootsist ning Henriette Smith / Solfrid Kvinnesland kindlustasid pronksi. Eesti paatkond Priks-Krusberg seekord kõrgesse mängu ei sekkunud ning lõpetas viimasena.

Võistlused toimusid Eestis, Tallinnas, Kalevi jahtklubis esmakordselt ning kujunesid norralastele suureks edulooks Nädalavahetuse sõitudes osales kokku kuus tiimi, kes kasutasid nelja paati ümberistumissüsteemiga.  Kuldmedalistid võitsid oma viimase sõidu Eesti paadiga: 2016. a RS Venture Connect mudeliga, mis oli küll vanem kui Norra ja Rootsi purjekad, kuid meie spetsialistil spetsiaalselt võistluseks tuunitud. 

Väliskülalised ütlesid, et meie korraldus oli tipptasemel ning soovisid siia Euroopa meistrivõistlusi.

Peakohtunik Krasimir Naumovi sõnul oli regatt väga tasavägine ning huvitav, ka kohtunikutööd oli vaja teha proteste lahendades. Tuuleolud kujunesid keerukaks, 140 kraadi pööranud tuulesuunaga jõudsid kohtunikud raja ümber sättida ja kõikidele sai tehtud viis võistlussõitu.

Võistlust toetasid Tallinn, Euroopa spordipealinn 2025,

Lionsklubi Meri, Eesti Paralümpiakomitee. 

Põhjamaade koostööle paneb õla alla Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.

Kaasa aitasid Kalevi jahtklubi purjespordikooli noored.

Rohkem pilte: https://www.facebook.com/erilisedpurjetajad