Eestlased tõid jääpurjetamise juuniorite tiitlivõistlustelt mitmeid medaleid
Poolas Żnin-is lõppesid DN- ja Ice-Optimisti noorte maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 2026, kus selgusid juuniorite Euroopa ja maailma meistrid DN Junior ja Ice-Optimist klassides. Võistluste käigus peeti DN Junior klassis seitse ning Ice-Optimisti klassis samuti seitse võistlussõitu.
Juuniorite maailmameistrivõistlused – DN Junior
Eesti sportlaste lõpptulemused:
4. koht – Angus Ant (C-78) – Pärnu Jahtklubi
5. koht – Karl Ader (C-80) – Saaremaa Merispordi Selts
6. koht – Jorgen Kuivonen (C-65) – Hiiu Purjelaeva Selts
8. koht – Andrias Sepp (C-75) – Pärnu Jahtklubi
10. koht – Remo Maripuu (C-57) – Pärnu Jahtklubi
11. koht – Aron Poolma (C-50) – Pärnu Jahtklubi
Juuniorite maailmameistrivõistlused – Ice-Optimist
Eesti sportlaste lõpptulemused:
1. koht – Eva Mägi (C-2) – Saaremaa Merispordi Selts
3. koht – Uku Melnits (C-1) – Pärnu Jahtklubi
4. koht – Lukas Jürjoja (C-191) – Pärnu Jahtklubi Purjespordikool
5. koht – Alexander Kaerma (C-28) – Saaremaa Merispordi Selts
6. koht – Miia Soom (C-29) – Saaremaa Merispordi Selts
7. koht – Hugo-Patrick Saare (C-42) – Saaremaa Merispordi Selts
8. koht – Edward Traulsen (C-41) – Saaremaa Merispordi Selts
Juuniorite Euroopa meistrivõistlused – DN Junior
Eestlaste tulemused:
2. koht – Karl Ader (C-80) – Saaremaa Merispordi Selts
6. koht – Angus Ant (C-78) – Pärnu Jahtklubi
7. koht – Jorgen Kuivonen (C-65) – Hiiu Purjelaeva Selts
9. koht – Andrias Sepp (C-75) – Pärnu Jahtklubi
10. koht – Aron Poolma (C-50) – Pärnu Jahtklubi
11. koht – Remo Maripuu (C-57) – Pärnu Jahtklubi
Juuniorite Euroopa meistrivõistlused – Ice-Optimist
Eesti sportlaste lõpptulemused:
1. koht – Eva Mägi (C-2) – Saaremaa Merispordi Selts
3. koht – Uku Melnits (C-1) – Pärnu Jahtklubi
4. koht – Alexander Kaerma (C-28) – Saaremaa Merispordi Selts
5. koht – Lukas Jürjoja (C-191) – Pärnu Jahtklubi Purjespordikool
6. koht – Hugo-Patrick Saare (C-42) – Saaremaa Merispordi Selts
8. koht – Miia Soom (C-29) – Saaremaa Merispordi Selts
9. koht – Edward Traulsen (C-41) – Saaremaa Merispordi Selts
Võistlused toimusid kiirel ja siledal jääl ning pakkusid tugevat konkurentsi kogu Euroopa ja maailma paremiku vahel. Eesti noored olid kogu nädala vältel pildis nii poodiumi- kui ka esikümnekohtade heitluses.
Pildid: Elise Umb / Pärnu Jahtklubi Purjespordikool
Võistluse koduleht: https://lt.regattas.eu/regatta/1dc63e53-649b-4c97-8fad-4d9a5bf10417