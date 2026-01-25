Eestlased tõid jääpurjetamise juuniorite tiitlivõistlustelt mitmeid medaleid

Poolas Żnin-is lõppesid DN- ja Ice-Optimisti noorte maailma- ja Euroopa meistrivõistlused 2026, kus selgusid juuniorite Euroopa ja maailma meistrid DN Junior ja Ice-Optimist klassides. Võistluste käigus peeti DN Junior klassis seitse ning Ice-Optimisti klassis samuti seitse võistlussõitu.

Juuniorite maailmameistrivõistlused – DN Junior

Eesti sportlaste lõpptulemused:

4. koht – Angus Ant (C-78) – Pärnu Jahtklubi

5. koht – Karl Ader (C-80) – Saaremaa Merispordi Selts

6. koht – Jorgen Kuivonen (C-65) – Hiiu Purjelaeva Selts

8. koht – Andrias Sepp (C-75) – Pärnu Jahtklubi

10. koht – Remo Maripuu (C-57) – Pärnu Jahtklubi

11. koht – Aron Poolma (C-50) – Pärnu Jahtklubi

Juuniorite maailmameistrivõistlused – Ice-Optimist

Eesti sportlaste lõpptulemused:

1. koht – Eva Mägi (C-2) – Saaremaa Merispordi Selts

3. koht – Uku Melnits (C-1) – Pärnu Jahtklubi

4. koht – Lukas Jürjoja (C-191) – Pärnu Jahtklubi Purjespordikool

5. koht – Alexander Kaerma (C-28) – Saaremaa Merispordi Selts

6. koht – Miia Soom (C-29) – Saaremaa Merispordi Selts

7. koht – Hugo-Patrick Saare (C-42) – Saaremaa Merispordi Selts

8. koht – Edward Traulsen (C-41) – Saaremaa Merispordi Selts

Juuniorite Euroopa meistrivõistlused – DN Junior

Eestlaste tulemused:

2. koht – Karl Ader (C-80) – Saaremaa Merispordi Selts

6. koht – Angus Ant (C-78) – Pärnu Jahtklubi

7. koht – Jorgen Kuivonen (C-65) – Hiiu Purjelaeva Selts

9. koht – Andrias Sepp (C-75) – Pärnu Jahtklubi

10. koht – Aron Poolma (C-50) – Pärnu Jahtklubi

11. koht – Remo Maripuu (C-57) – Pärnu Jahtklubi

Juuniorite Euroopa meistrivõistlused – Ice-Optimist

Eesti sportlaste lõpptulemused:

1. koht – Eva Mägi (C-2) – Saaremaa Merispordi Selts

3. koht – Uku Melnits (C-1) – Pärnu Jahtklubi

4. koht – Alexander Kaerma (C-28) – Saaremaa Merispordi Selts

5. koht – Lukas Jürjoja (C-191) – Pärnu Jahtklubi Purjespordikool

6. koht – Hugo-Patrick Saare (C-42) – Saaremaa Merispordi Selts

8. koht – Miia Soom (C-29) – Saaremaa Merispordi Selts

9. koht – Edward Traulsen (C-41) – Saaremaa Merispordi Selts

Võistlused toimusid kiirel ja siledal jääl ning pakkusid tugevat konkurentsi kogu Euroopa ja maailma paremiku vahel. Eesti noored olid kogu nädala vältel pildis nii poodiumi- kui ka esikümnekohtade heitluses.

Pildid: Elise Umb / Pärnu Jahtklubi Purjespordikool

Võistluse koduleht: https://lt.regattas.eu/regatta/1dc63e53-649b-4c97-8fad-4d9a5bf10417