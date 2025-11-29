Elari Teras kogus kogemusi Marokos ja säras Halloweeni regatil Gardal

Oktoobri lõpus toimusid Tangieris Maroko meistrivõistlused Optimist-klassis, samas paigas, kus peetakse ka 2026. aasta Optimist-klassi maailmameistrivõistlused. Eestist osales võistlusel Elari Teras (HJK) ning põhjamaadest oli kohal veel Sisu Seliö Soomest. Nende eesmärk oli tutvuda kohalike olude ja regati paigaga, millel on märkimisväärne roll 2026 aastal toimuvatel tiitlivõistlustel.

Konkurents oli tugev: kohale oli tulnud purjetajaid Itaalia, Hispaania, Portugali, Suurbritannia ja Singapuri paremikust. Kokku osales 90 võistlejat. Elari Teras lõpetas võistluse 22. kohaga.

Halloweeni regatt Gardal

29.oktoobril algas Garda järvel, Torbole sadamas, traditsiooniline Halloweeni regatt, mida peeti tänavu juba 12. korda. Eesti purjetajad olid esindatud Pärnust, Haapsalust ja Saaremaalt. Kokku osales 415 sportlast 20 erinevast riigist.

Junioride grupis startis 344 purjetajat, kes jagati nelja fliiti. Finaalsõitudesse pääsesid Kuldgruppi eestlastest ainult Elari Teras (HJK) ja Robert Matt (SSA), kes saavutasid vastavalt 18. ja 21. koha.

Mari Uudam (PJK) lõpetas üldjärjestuses 134. kohal, mis andis talle Hõbegrupis 48. koha. Pronksgruppi pääses Saaremaa Merispordi Seltsi purjetaja Hugo Patrik Saare, kes lõpetas seal 58. kohaga.

Emerald-grupis lõpetasid Saaremaa Sailing Academy purjetajad Liisa Elissaar 23. ja Miia Soom 32. kohaga.

Noorematele purjetajatele mõeldud Cadettide klassis osales 71 sportlast. Väga tugeva etteaste tegi Vesse Uudam (PJK), kes sai kõrge 4. koha, ning Johanna Kuhi-Thalfeldt (HJK), kes lõpetas 20. positsioonil.

Mõlemad võistlused pakkusid kindlasti Eesti noorpurjetajatele väärtuslikke kogemusi nii keerulistes tingimustes purjetamisel kui ka suurtes rahvusvahelistes fliitides. Tulemused annavad lootust heaks ettevalmistuseks 2026. aasta hooajaks ning näitavad, et meie sportlased suudavad konkureerida maailma tippudega.