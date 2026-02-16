Tagasi
Elari Teras saavutas purjetamisvõistlusel muljet avaldava tulemuse
Hispaanias Palamóses peetud 36. International Vila de Palamós Optimist Trophy – 20 Nations Cup regatil osales tänavu 345 noorpurjetajat 20 riigist. Tegemist on ühe hinnatuima ja konkurentsitihedama Optimisti-klassi võistlusega rahvusvahelises kalendris.
Eestit esindanud Elari Teras (Haapsalu Jahtklubi) tegi tugeva etteaste, saavutades 37. koha. Arvestades osalejate suurt arvu ning regati taset, on tegemist igati märkimisväärse tulemusega.
Teise eestlasena osales regatil Tristan Toomela Tallinna Jahtklubist, kes lõpetas 278. Kohal.
Võistluse esimesed päevad möödusid keeruliste ilmaolude tõttu sõitudeta, kuid nädalavahetusel õnnestus korraldajatel läbi viia kuus võistlussõitu.
Elari Terase treener on Rene Abner.
Regati koduleht: https://www.palamosoptimisttrophy.org/en/default/races/race-resultsall