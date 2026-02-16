Ilm:
...
Laadimas...
KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Tuul:
Laadimas...

Eesti Jahtklubide Liit

KIIRVIITED
Võistluslitsensid Kalender Edetabelid ePood Purjeka Registreerimine Mõõdukirjad
Esileht
Tule purjetama
Purjetamisalad
Teenused
Pood
Purjejahtide register
Mõõdukirjad
Mõõtjad
Reklaamiload
Treenerikutse
Võistlusametnikud
Väikelaeva kindlustus
Varustuse kasutamine
Edetabelid
Juhendid / Reeglid
Organisatsioon
Liikmed
Juhatus
Põhidokumendid
Komisjonid
Ajalugu
Sümboolika
Lingid
Kontakt
Meedia
Fotod
Uudised
ERR uudised
Postimees
Delfi
Ajakiri Paat
Ajakiri Navigaator
KOHT: Masti 16, Tallinn
KORRALDAJA: Eesti Purjetamise Liit
KOHT: Mallorca, ESP
KOHT: Masti 16, Tallinn
KORRALDAJA: Eesti Purjetamise Liit
NÄITA ROHKEM

OSTUKORV

Laen ostukorvi...
Elari Teras saavutas purjetamisvõistlusel muljet avaldava tulemuse
Tagasi

Elari Teras saavutas purjetamisvõistlusel muljet avaldava tulemuse

16.02.2026

Hispaanias Palamóses peetud 36. International Vila de Palamós Optimist Trophy – 20 Nations Cup regatil osales tänavu 345 noorpurjetajat 20 riigist. Tegemist on ühe hinnatuima ja konkurentsitihedama Optimisti-klassi võistlusega rahvusvahelises kalendris.

Eestit esindanud Elari Teras (Haapsalu Jahtklubi) tegi tugeva etteaste, saavutades 37. koha. Arvestades osalejate suurt arvu ning regati taset, on tegemist igati märkimisväärse tulemusega.

Teise eestlasena osales regatil Tristan Toomela Tallinna Jahtklubist, kes lõpetas 278. Kohal. 

Võistluse esimesed päevad möödusid keeruliste ilmaolude tõttu sõitudeta, kuid nädalavahetusel õnnestus korraldajatel läbi viia kuus võistlussõitu.

Elari Terase treener on Rene Abner.

Regati koduleht: https://www.palamosoptimisttrophy.org/en/default/races/race-resultsall