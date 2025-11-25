Emma Viktoria Millend avas iQFOiL Euroopa meistrivõistlused 34. kohaga: “Olen kindel, et suudan siin mitte lihtsalt olla, vaid ka lõpetada”

Sferracavallo, Sitsiilia looderannikul Palermo lähedal, võõrustab 22.-29. novembrini 2025. aasta iQFOiL Euroopa meistrivõistlusi. Tugevate ja tehniliste tuulte poolest tuntud võistluspaik pakub sportlastele vahelduvaid tingimusi: Monte Gallo varjus kujunevad vastavalt tuulesuunale kas sile vesi või mõõdukas lainesegar, mis nõuab täpset taktikat, stabiilset tehnikat ja kiiret kohanemist.

Võistluste avapäeval said sportlased kirja vaid ühe sõidu, sest ebastabiilne ja muutlik tuul ei võimaldanud enamat. Eesti koondise sportlane Emma Viktoria Millend lõpetas esimese sõidu 34. kohal.

Emma sõnul olid tingimused keerulised ja kõikuv tuul seadis sportlased raskesse seisu:

“Olud on päris keerulised. Eilne tuul oli väga ebastabiilne ja muutlik, seetõttu saime ainult ühe sõidu kirja. Selles sõidus jõudsin esimesse märki esimesena ja ülejäänud sõidu olin tugevalt teine. Kahjuks natuke enne finishi sõitsin tuule auku ja kannatasin selle pärast palju.

Siiski ma olen väga kindel, et olen suuteline seal mitte lihtsalt olema vaid ka lõpetama. Mitu päeva on veel ees ja see sõit oli üks mitmest.”

Võistlus jätkub nädalapikkuse programmiga, kus prognoositavad tugevamad ja stabiilsemad tuuled peaksid pakkuma tihedat heitlust ja võimalust edetabelis tõusta.

Tulemused: https://iqeuropeans2025italy.sailti.com/en/default/races/race-resultsall

Võistluse koduleht, võistlusteade ja galerii: https://www.iqfoilclassofficial.org/all-info-sferracavallo-25

Millend kuulub Eesti Purjetamise Liidu “Noored Talendid Olümpiale” programmi, mis toetab noori ja perspektiivikaid sportlasi teel olümpiamängude suunas.

Noorte andekate Eesti purjetajate teekonda rahvusvahelises tippspordis toetavad läbi “Noored talendid Olümpiale” projekti: Amserv Piletilevi PLG Go Travel kood/Jõhvi Krulli kvartal