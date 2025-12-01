Emma Viktoria Millend lõpetas iQFOiL Euroopa meistrivõistlused 24. kohal

Sferracavallo, Sitsiilia looderannikul Palermo lähedal, võõrustas 22.-29. novembrini 2025. aasta iQFOiL Euroopa meistrivõistlusi. Tugevate ja tehniliste tuulte poolest tuntud võistluspaik pakkus sportlastele vahelduvaid tingimusi.

Nädal aega kestnud võistlus on lõppenud ning Emma Viktoria Millend lõpetas 55 sportlase konkurentsis 24. kohal. Parimaks sõidutulemuseks kujunes kuuenda sõidu esimene koht.

Emma sõnul olid tingimused keerulised ning kõikuv tuul seadis sportlased raskesse seisu:

„Üpris raske võistlus oli väga keeruliste oludega. Iga päev olid erinevad olud ja tihti väga muutlikud tuuled, nii et iga sõit eri pool võitis. Seega oli väga raske alati õigeid valikuid teha.

Ma lõpetasin 24. kohal 55 naisest, seega see on päris positiivne, kuid ise ma sellega rahul pole. Mul oli paar väga head sõitu, kus tegin kõik õigesti ning lõpetasin väga headel kohtadel. Kuid osades sõitudes tuli sisse väikseid vigu, mis läksid kalliks maksma – ja kokkuvõttes oli neid sõite rohkem. See võistlus tegi väga selgeks, millele mul on vaja keskenduda ja mida tuleks rohkem treenida.“

Tulemused: https://iqeuropeans2025italy.sailti.com/en/default/races/race-resultsall

Võistluse koduleht, võistlusteade ja galerii: https://www.iqfoilclassofficial.org/all-info-sferracavallo-25

Millend kuulub Eesti Purjetamise Liidu programmi Noored Talendid Olümpiale, mis toetab noori ja perspektiivikaid sportlasi teel olümpiamängude suunas.

Noorte Eesti purjetajate teekonda rahvusvahelises tippspordis toetavad läbi programmi Noored Talendid Olümpialejärgmised partnerid: Amserv, Piletilevi, PLG, Go Travel, kood/Jõhvi ja Krulli Kvartal.