Enne Tallinn Race’i otsustavat võistluspäeva juhivad olümpiaklassis 49er üllatajadMaru Reiter & Kaur Villem Väiku vendade Roihude ees.

TEKST: TALLINNA JAHTKLUBI



Kaks päeva kalda all võistlemist on purjetajaid teravana hoidnud keerutav ning ebastabiilne

tuul, mis aitab hoida ka tulemustes punktivahed minimaalsetena.

Pühapäeval peetava Tallinn Race’i finaalpäeva eel on liidrikohtadel skiff-paadiklassides 29er

klassis Soome purjetajad Stella Grabowska – Linnea Jaatinen, 49er klassis Maru Reiter –

Kaur Villem Väiku ning naiste olümpiaklassis 49erFX Mari-Ann Raud – Maris Seersant.

Noorteklassides juhivad RS Feval Britta Maipuu – Anna Nicole Ursini ning Optimistil

Aleksandra Remmelgas.

Tallinn Race’i formaat hoiab aga põnevust viimase hetkeni. Regati viimase päeva finaalsõidu

võitja kroonitakse ühtlasi kogu regati üldvõitjaks, mis tähendab, et otsustava päeva eel on

võimalus esikohale tõusta kõigil sportlastel.

Pühapäevaseid võistlussõite saab alates kell 11.00 jälgida nii Lennusadamas kohapeal

Tallinna Merepäevade suurelt ekraanilt kui ka youtube-st

https://www.youtube.com/watch?v=qJ9p5ZeHyR8 Otseülekannet kommenteerivad Harri

Mikk ja Eva Kreem, kes aitavad jälgijatel mõista nii võistlusformaatide eripärasid kui ka

otsustavate sõitude taktikalisi nüansse.



TULEMUSED:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xwdy5Cs82XzxN2uFLXsfPhCf-EP9Hn041H4fm4M

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