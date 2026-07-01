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Eesti Jahtklubide Liit

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Enne Tallinn Race’i otsustavat võistluspäeva juhivad olümpiaklassis 49er üllatajadMaru Reiter & Kaur Villem Väiku vendade Roihude ees.
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Enne Tallinn Race’i otsustavat võistluspäeva juhivad olümpiaklassis 49er üllatajadMaru Reiter & Kaur Villem Väiku vendade Roihude ees.

11.07.2026

TEKST: TALLINNA JAHTKLUBI


Kaks päeva kalda all võistlemist on purjetajaid teravana hoidnud keerutav ning ebastabiilne
tuul, mis aitab hoida ka tulemustes punktivahed minimaalsetena.
Pühapäeval peetava Tallinn Race’i finaalpäeva eel on liidrikohtadel skiff-paadiklassides 29er
klassis Soome purjetajad Stella Grabowska – Linnea Jaatinen, 49er klassis Maru Reiter –
Kaur Villem Väiku ning naiste olümpiaklassis 49erFX Mari-Ann Raud – Maris Seersant.
Noorteklassides juhivad RS Feval Britta Maipuu – Anna Nicole Ursini ning Optimistil
Aleksandra Remmelgas.
Tallinn Race’i formaat hoiab aga põnevust viimase hetkeni. Regati viimase päeva finaalsõidu
võitja kroonitakse ühtlasi kogu regati üldvõitjaks, mis tähendab, et otsustava päeva eel on
võimalus esikohale tõusta kõigil sportlastel.
Pühapäevaseid võistlussõite saab alates kell 11.00 jälgida nii Lennusadamas kohapeal
Tallinna Merepäevade suurelt ekraanilt kui ka youtube-st
https://www.youtube.com/watch?v=qJ9p5ZeHyR8 Otseülekannet kommenteerivad Harri
Mikk ja Eva Kreem, kes aitavad jälgijatel mõista nii võistlusformaatide eripärasid kui ka
otsustavate sõitude taktikalisi nüansse.


TULEMUSED:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xwdy5Cs82XzxN2uFLXsfPhCf-EP9Hn041H4fm4M
3VN8/edit?gid=1401531971#gid=1401531971