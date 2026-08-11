EOK kinnitas ühise soovitusliku raamistiku Venemaa ja Valgevene sportlastega võistlemiseks

Eesti Purjetamise Liit toetab igati Eesti Olümpiakomitee (EOK) seisukohta ja soovitusi. Avaldame järgnevalt Eesti Olümpiakomitee 23. septembri 2026. aasta pressiteate täismahus.

Eesti Olümpiakomitee on kinnitanud ühtse seisukoha ja soovitused Eesti sportlastele, treeneritele, kohtunikele, alaliitudele ja delegatsioonidele olukorras, kus Venemaa ja Valgevene sportlasi lubatakse rahvusvahelisele tasandile tagasi üha laiemalt, nii individuaal- kui ka võistkonnaaladel.

EOK mõistab Venemaa agressioonisõja Ukraina vastu teravalt hukka. Venemaa ja Valgevene täieõiguslik naasmine rahvusvahelisse sporti ei ole vastuvõetav, kuni agressioon Ukraina vastu jätkub. EOK ei aktsepteeri agressorriikide normaliseerimist lipu, hümni ega teiste riiklike sümbolite kaudu. Samal ajal peab EOK põhjendatuks Eesti sportlaste ja võistkondade osalemist rahvusvahelistel võistlustel ka siis, kui seal võistlevad Venemaa või Valgevene sportlased.

“Me ei saa kontrollida kõiki rahvusvahelisi otsuseid, kuid saame kontrollida oma hoiakut, käitumist ja sõnumeid. EOK roll on hoida Eesti sport selles keerulises olukorras väärikana, sportlasi kaitstes ja väärtusi hoides,” ütles EOK president Erich Teigamägi

„Meie sportlaste ülesanne on võistelda, mitte kanda poliitiliste otsuste vastutust. Eneseisolatsioon ega boikott ei kaitse Eesti spordi huve ega sportlaste konkurentsivõimet. Eesti sportlaste head tulemused tähendavad ka seda, et agressorriikide esindajatele jääb vähem medaleid, kohti ja kvalifikatsioonikvoote. EOK ja alaliitude ülesanne on seista rahvusvahelisel tasandil Eesti põhimõtete eest,“ lisas EOK president Erich Teigamägi.

Eesti sportlastele ja delegatsioonidele on koostatud käitumisjuhised, mis puudutavad muu hulgas distantsi hoidmist auhinnatseremooniatel, ühiste pressikonverentside ja sotsiaalmeedia kontaktide vältimist ning valmisolekut teatada neutraalsustingimuste rikkumisest. Tegemist on soovitustega, mitte kohustustega.

EOK jälgib olukorda pidevalt, sest surve Venemaa ja Valgevene laiemaks tagasilubamiseks rahvusvahelisse sporti kasvab. Rahvusvaheline Olümpiakomitee peatas 2023. aasta oktoobris Venemaa Olümpiakomitee tunnustuse, kuid on hiljem lubanud individuaalsete neutraalsete sportlaste ning noorsportlaste osalemise rahvusvahelistel võistlustel ja peatas 2026. aasta juulis ajutiselt Venemaa Olümpiakomitee suhtes kehtinud tegevuskeelu.

EOK jätkab Eesti seisukohtade esindamist rahvusvahelistes spordiorganisatsioonides ning koordineerib tegevust Ukraina, Balti riikide, Põhjamaade ja teiste partneritega. Täiesmahus dokument on kättesaadav Eesti Olümpiakomitee kodulehelt:

https://www.eok.ee/organisatsioon/eok-dokumendid-ja-korrad