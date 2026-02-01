Haava ja Millend avasid hooaja tugevalt

2026. aasta purjetamishooaeg sai meie noorte IQFoili sportlaste jaoks avapaugu Lanzarotel, kus toimunud IQFoil Games pakkus nii vaheldusrikkaid ilmaolusid kui ka tihedat rahvusvahelist konkurentsi. Stardijoonele tuli kokku 61 meest ja 41 naist, mis andis regatile juba ette kõrgetasemelise mõõtme.

Võistluspäevad kujunesid mitmekesiseks. Avapäeva puhus mõõdukas ja pigem vaikne tuul vahemikus 7-11 sõlme, mis võimaldas pidada neli allatuule slaalomsõitu. Teisel päeval tugevnes tuul kuni 12 sõlmeni ning kavas olid neli ülestuule sprinti. Kolmandal päeval näitas Lanzarote oma tuulisemat palet – kuni 16 sõlmeni ulatunud tuul lubas läbi viia neli rajasõitu. Neljas päev algas paljulubavalt ning kirja saadi kaks rajasõitu, kuid seejärel langes tuul järsult ja pöördus ligi 160 kraadi, mistõttu tuli päev enneaegselt lõpetada. Kokkuvõttes sõideti läbi kõik kolm erinevat rajaskeemi ning nelja päevaga peeti 14 sõitu.

Aksel Haava jaoks kujunes regatt märgiliseks. Värskelt, 1. veebruaril, uue meeste tiimiga liitunud sportlane tegi meeste arvestuses ühe oma senise karjääri tugevama esituse. Ta suutis edestada mitmeid kogenud konkurente Türgist, Kanadast ja Poolast – riikidest, kelle sportlased on noorteklassides traditsiooniliselt tugevad olnud. Uus treener ning treeningkaaslased Arubalt ja Hollandist on toonud ettevalmistusse värsket energiat ning koostöö paistab toimivat. Regati kokkuvõttes saavutas Haava 26. koha.

„IQFoili rahvusvahelised mängud Lanzarotel lõppesid minu jaoks hästi. Lanzarote võistlus on alati kõrgetasemeline, sest paljud tiimid treenivad seal talvel. Nelja päevaga tegime 14 sõitu, kuid tuuleolud olid väga muutlikud. Olen väga rahul, et suutsin sõita stabiilselt, vältida valestarte ning kiiruses ka allatuules kohti võtta. Tulemuseks U23 arvestuses 9. koht ja üldarvestuses 26. koht, mis on minu parim tulemus täiskasvanute klassis ja hea algus esimesele senioride hooajale,“ võttis Haava võistluse kokku.

Järgmisena ootab Aksel Haavat treeninglaager Palma de Mallorcal, millele järgneb mainekas Princess Sofia regatt märtsi lõpus ja aprilli alguses.

Emma esitused pakkusid samuti rõõmu, eriti regati kõige tuulisemal kolmandal päeval. Just rajasõitudes näitas ta head kiirust ja enesekindlust, finišeerides vastavalt teise ja neljandana. Kuigi üldkokkuvõttes jäi tulemus seekord tagasihoidlikumaks, peegeldasid üksiksõidud selgelt hooaja alguse head vormi ja potentsiaali. Lõpptulemuseks 24. koht.

Emma jätkab ettevalmistust samuti Lanzarotel, kus järgmine treeninglaager kestab veebruari lõpust märtsi alguseni. Seejärel suundub ta Palma de Mallorcale, kus ootavad ees nii laager kui regatt. Samas liituvad tiimiga ka kaks uut Austraalia sportlast, mis lisab treeningutele rahvusvahelist mõõdet.

Hooaja algus Lanzarotel andis meie sportlastele väärtusliku võimaluse harjutada erinevates tuuleoludes, testida mitut rajaskeemi ning mõõta end maailma paremikuga. Selline mitmekesine ja konkurentsitihe start loob tugeva aluse kogu ülejäänud hooajaks.

Pildid: Sailing Energy

Võistluste koduleht: https://2026iqgameslanzarote.sailti.com/…/race-resultsall