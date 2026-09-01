Haava ja Millend lõpetasid iQFOiL maailmameistrivõistlused Weymouthis

Inglismaal Weymouthis peetud MUSTO 2026 iQFOiL maailmameistrivõistlustel esindasid Eestit Tallinna Purjelauakooli sportlased Aksel Haava ja Emma Viktoria Millend.

Meeste arvestuses osales 109 sportlast. Haava lõpetas maailmameistrivõistlused 64. kohal ning sai U23 arvestuses 27. koha. Naiste arvestuses oli stardis 70 sportlast. Millend lõpetas 41. kohal ning oli U23 arvestuses 24.

Haava sõnul andis kaks nädalat enne MMi Weymouthis veedetud treeningperiood võimaluse kohalike oludega kohaneda ja teiste koondistega kiirust võrrelda.

2026 iQFoiL Worlds Weymouth – Portland

@Sailing Energy / iQfoil Class

07 September, 2026

Aksel Haava:

„Weymouthi läksime tiimiga juba kaks nädalat enne võistlust, et treenida ja oludega tutvuda. See oli väga kasulik, sest saime teiste koondistega koos sõite teha ja kiirusi testida. Trenni ajal olid mõnusad tuulised päevad, aga MM esimene päev tõi nõrga tuule ülestuule sprindid. Teisel päeval tuli tuul ja tehti kursisõite, mis on muidu minu tugevus, aga kahjuks sellest ei piisanud, viimases sõidus kukkusin ja jäin jälle esimesena kuldfliidi ukse taha (juba mitmes kord sel aastal).

Uuel hooajal tahaks sellest uksest lõpuks sisse murda!

Muidu oli pingeline ja põnev võistlus, kokku 18 sõitu, saime sõita nii U-rada, kurssi kui slaalomit. Sain tagantjärgi aru, et pean stardis agressiivsem olema, et kogenud olümpiasportlaste vahelt läbi murda. Kui vabalt stardist minema saan, on mul piisavalt kiirust, et lõpetada fliidi esimeses kolmandikus. Sel korral jäi tulemuseks 64. koht (U23 arvestuses 27. koht).

Pikalt puhata ei saa, juba nädala pärast sõidan Poola, et teha hooaja viimane võistlus U23 MM Puckis.“

Millendi sõnul mõjutas tema võistlust haigustega kimpus olnud ettevalmistusperiood. Nüüd keskendub ta taastumisele ja jaanuaris Brasiilias peetavaks MMiks valmistumisele.

2026 iQFoiL Worlds Weymouth – Portland

@Sailing Energy / iQfoil Class

08 September, 2026

Emma Viktoria Millend:

„See oli minu jaoks päris raske võistlus. Kindlasti ei ole see tulemus, millega ma rahule jään, sest tean, et olen suuteline palju paremaks.

Nägin oma ettevalmistuses palju vaeva, tehes laagreid nii kodus kui ka võistluspaigas Inglismaal ning treenides koos oma treeningpartnerite ja teiste tiimidega. Kahjuks pidin ettevalmistuse kõrvalt võitlema ka erinevate haiguste ja viirustega. Paar nädalat enne võistlust jäin uuesti haigeks, just siis, kui olin varasemast haigusest taastunud, pannes oma keha väga suure stressi alla. Aega oli liiga vähe ning mu keha lihtsalt ei jõudnud võistluseks täielikult taastuda.

Andsin endast parima, aga olümpiaklassis täis fleetiga võistlemine nõuab sinult 100% isegi siis, kui oled parimas vormis.

Pettumust valmistav, kuid selline on sport.

Nüüd on minu eesmärk keskenduda taastumisele ja Brasiilia MM-iks valmistumisele, kus jaanuaris jagatakse juba esimesi olümpiakvalifikatsiooni kohti. Teen koostööd oma arstide ja treeneritega, et olla selleks ajaks oma parimas vormis ja valmis andma endast absoluutselt kõik.“

Aksel Haava ja Emma Viktoria Millendi teekonda rahvusvahelises tippspordis toetatakse Eesti Purjetamise Liidu projekti „Noored talendid Olümpiale“ kaudu, mida toetavad Amserv, Piletilevi PLG, Koodtech, Krull Kvartal ja Go Travel.

Võistluse koduleht